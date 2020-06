Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Entlang des Vulkansteigs von Bad Tabarz

Eintauchen in die Vulkanlandschaft der Rotliegenden-Zeit können am kommenden Samstag, 4. Juli, die Teilnehmer einer Georpark-Führung auf dem Vulkansteig in Bad Tabarz.

Wie die Region vor 270 Millionen Jahren aussah, das erklärt Geoparkführer Wolfgang Werner am Vulkansteig. Die Route führt von Bad Tabarz durch den Lauchagrund in Richtung Rennsteig zum Aschenbergstein und entlang des Arno-Wiemann-Weges wieder zurück nach Bad Tabarz. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Touristinformation in der Lauchagrundstraße 12a.

Anmeldungen nimmt die Touristinformation Bad Tabarz entgegen unter Telefon: (036259) 56 00.