Entwicklung im Kreis Gotha angekurbelt

Die Mitglieder der als Verein organisierten regionalen Aktionsgruppe (RAG) Gotha-Ilm-Kreis-Erfurt trafen sich am 24. November erstmals digital. Wie der Verein berichtet, wurde die Mitgliederversammlung als Hybridveranstaltung durchgeführt, bei der sich der Vorstand in Erfurt traf und Mitglieder digital zur Konferenz schalten konnten.

Im Mittelpunkt standen die Errungenschaften des Vereins in 2020. So wurden für die Jahre 2020 bis 2023 1.060.202,55 Euro an Fördermitteln durch das Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und ländlichen Raum in Gotha für die Region bewilligt. Für sechs Projekte, die in den Jahren 2021 bis 2023 umgesetzt werden sollen, stehen die Bewilligung noch aus. Diese sollen noch einmal 310.780,96 Euro Fördermittel in die Region bringen.

2020 wurden mit Hilfe der RAG zum Beispiel der Umbau der Pfarrscheune in Apfelstädt und der Radweg Bergkirchenkreis zwischen Gottstedt und Nottleben fertiggestellt.

Nach einem Projektaufruf sind bis Ende Oktober 38 Anträge eingegangen, mit denen sich um Fördermittel für die Jahre 2021 bis 2023 beworben wird. Dem Verein stehen dafür 1.426.300 Euro zur Verfügung. Der Verein positioniert sich nach einer Änderung der Entwicklungsstrategie nun auch offiziell gegen undemokratische und menschenfeindliche Ziele.