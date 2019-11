Der Name des SRH-Krankenhauses Waltershausen-Friedrichroda besteht aus Wortkopplungen, eine verbindet die beiden Nachbarstädte. In Sachen Klinik sind sie längst eine Einheit geworden. Einen Grundpfeiler dafür bildete das Krankenhaus am Geizenberg in Waltershausen.

Heute nutzt die Diakonie das Gebäude als Pflegestift. Vor 80 Jahren war das Gebäude als Krankenhaus eröffnet worden. Nach dem Festakt zum 70. nach der Gründung haben jetzt die Mitarbeiter der Klinik in Friedrichroda wieder an die Geburtsstunde ihres Hauses am Geizenberg erinnert. In den zurückliegenden zehn Jahren habe sich viel bewegt, stellt Chefarzt Carsten Stülzebach, Ärztlicher Direktor des SRH-Krankenhauses, fest, als er in seinem Festvortrag die acht Jahrzehnte vor Mitarbeitern und Gästen im Saal des Rathauses Waltershausen Revue passieren lässt.

Auf Bestreben des Arztes Wilhelm Heufelder (1896-1976) war das alte Krankenhaus in Waltershausen von 1871 durch einen Neubau am Geizenberg ersetzt worden. Die spätere Chirurgie Waltershausen sei ein hochmodernes Krankenhaus gewesen, das weit und breit seinesgleichen gesucht habe, erinnert Stülzebach an die Verdienste des noch heute verehrten Chirurgen. Von den Anwesenden im Saal hat Sigurd Scholze, heute Kneipplandesvater und Badearzt in Bad Tabarz, von Heufelders Erfahrungsschatz als junger Arzt am Geizenberg profitieren können.

Aus den 1960er-Jahren datiert der Beschluss, die Krankenhäuser in Friedrichroda und Waltershausen zusammenzulegen. Es begann mit einer gemeinsamen Küche. Nach der politischen Wende 1989/90 wollte der damalige Landrat Dieter Reinholz (CDU) aus vier Krankenhäusern im Kreis Gotha, mit Ohrdruf und Gotha, eines machen. Die Bürgermeister konnten das damals abwenden.

Dafür übernahm 1991 die Schwertbad-Gruppe Aachen die Häuser in Friedrichroda und Waltershausen. Als diese Firmengruppe Konkurs ging, wurde ab 1998 die Rhön-Klinikum AG Krankenhaus-Eigentümer. 2014 dann der Verkauf an die SRH-Holding. Ursprünglich war Friedrichroda Teil des Gesamtpakets von 43 Rhön-Kliniken, das der Medizin-Konzern Fresenius, zu dem auch Helios gehört, erwerben wollte. Dem machten die Kartellbehörden einen Strich durch die Rechnung.

Mit der SRH hätten Haus und Mitarbeiter „einen guten Fang gemacht“, sagt Stülzebach. Erwirtschaftete Überschüsse würden zu 100 Prozent refinanziert. Dadurch sei es möglich, das Krankenhaus ständig auf neuestem Stand zu halten.

Es habe sich mit seinen großen Investitionen für die Zukunft gut aufgestellt, sagte Kreisbeigeordnete Sylke Niebur (parteilos) anerkennend in ihrem Grußwort. Der Landkreis Gotha stehe dazu, die bestehenden Krankenhausstrukturen zu erhalten, sagt sie mit Blick auf die Bertelsmann-Studie von Sommer dieses Jahres, die für eine Halbierung der Zahl von Kliniken bundesweit plädiert hatte, um Engpässe bei Ärzten und Pflegekräften zu mildern. In Ballungsgebieten möge das zutreffen, im ländlichen Raum bedürfe es hingegen eines engen Netzes von Krankenhäusern, tritt Niebur solchen Überlegungen entgegen.

Das bekräftigt Waltershausens Bürgermeister Michael Brychcy (CDU): „Das Krankenhaus ist fester Bestandteil der Region.“ Auch wenn es immer noch manche in der Stadt gebe, die die Verlagerung nach Friedrichroda bedauern. Eines habe das aber auch bewirkt. Durch das gemeinsame Krankenhaus seien beide Städte näher zusammengerückt.

Die vor 80 Jahren begonnene Erfolgsgeschichte sei vor 19 Jahren am Klosterberg in Friedrichroda fortgesetzt worden, sagt Brychcys Friedrichrodaer Amtskollege Thomas Klöppel (parteilos). Längst heiße es in der Bevölkerung „unser Krankenhaus“, ohne Zusatz der beiden Städtenamen. Obwohl beide Kommunen nicht mehr Gesellschafter seien, gebe es regelmäßig Gespräche mit der Klinik-Leitung zur Entwicklung des Standortes. Und Blick auf den 100. Geburtstag der Chirurgie, 2039, lädt Brychcy schon jetzt in den Festsaal von Schloss Tenneberg ein.