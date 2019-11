Immer wieder wird in Gotha an Müllsäcken- und Behältern gezündelt. Mit unter verbrennt dabei nicht nur Abfall.

Erneut brennen Müllsäcke in Gotha

Zum wiederholten Male wurden am Montag in der Gothaer Otto-Geithner-Straße Müllsäcke angezündet. Das Feuer konnte gelöscht werden, bevor ein Sachschaden entstand. Weniger glimpflich ging es in der Stölzelstraße ab, berichtet die Polizei. Dort hätten angezündete Müllsäcke einen Schaden für etwa 500 Euro an einem Holzzaun angerichtet. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen und fragt: Wer konnte am Montag, 11. November, in den späten Abendstunden verdächtige Personen im Bereich der beiden Straßen beobachten? Hinweise zu Fallnummer 0283897/2019 nimmt die Polizei Gotha unter der Telefon: 03621/78 11 24 entgegen.