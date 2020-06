Gotha. Unter Infektionsschutz-Vorkehrungen finden Lehrgänge in Gotha und Ohrdruf statt.

Erste-Hilfe-Kurse bei den Johannitern

Der Regionalverband Westthüringen der Johanniter-Unfall-Hilfe bietet wieder Erste-Hilfe-Kurse an, informiert Pascal Luhn, der Pressesprecher, in einer Mitteilung. Mit verringerter Teilnehmerzahl, Abstandsregeln und dem Tragen von Mund-und-Nasenschutz sei das auch in Zeiten von Corona möglich.

