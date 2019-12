Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Es weihnachtet auf Burgen und singt in Stadt und Land

Die Reihe der Weihnachtsmärkte im Landkreis Gotha bricht auch am dritten Adventswochenende nicht ab.

Waltershausen

In Waltershausen heißt es: Weihnachtsmarkt war gestern Burgweihnacht ist jetzt. Die soll nach dem Markttreiben am zweiten Advent in der Innenstadt am Samstag, 14. Dezember, auf Schloss Tenneberg gefeiert werden. Mit Orgelspiel in der Kapelle und Aufführung des musikalischen Theaterstücks „Lisas Weihnachtswunschtraum“. Auf der ehemalige Yardbirds-Musiker John Idan tritt auf. Die Burgweihnacht wird vom Förderverein Schloss Tenneberg ausgerichtet. Es sei denkbar, dass sie in den kommenden Jahren ausgeweitet werde, sagt Bürgermeister Michael Brychcy (CDU).

Ohrdruf

Zum dritten Mal wird diesen Samstag, 13 bis 22 Uhr, und Sonntag, 11 bis 19 Uhr, ein Adventsmarkt auf Burg Ohrdruf gefeiert. Im Innenhof des Kupferschlösschens bieten etwa 40 Aussteller kunsthandwerkliche Produkte an. Samstagabend steigt eine „Merry-Irish-Christmas-Party“, Weihnachtsmärchen werden jeweils ab 15 Uhr in der Burg erzählt.

Leina

Rund um die Leinaer Kirche ist am Samstag der Markt aufgebaut. Kindergarten, Chor und Posaunenchor Sundhausen-Gotha treten auf. An Ständen wird Kunsthandwerk und Antikes geboten. Es gebe reichlich Nahrhaftes und Flüssiges zur Stärkung, versprechen die Organisatoren.

Bad Tabarz

Bereits am Freitagabend veranstaltet die Zukunftswerkstatt Bad Tabarz zusammen mit dem Thinka-Projekt im Theodor-Neubauer-Park ab 17 Uhr einen Lichterabend. Besucher können ihre Kerzen in einer Adventsspirale und im Adventsgärtchen aufstellen. Glühwein und Kinderpunsch wird in selbst mitgebrachten Tassen ausgeschenkt. Am Samstag und Sonntag jeweils ab 15 Uhr ist Weihnachtsmarkt im Ortszentrum. Er wird vom Bad Tabarzer Förderverein veranstaltet. Gemeinschaftsschule, Kindergarten, Trachtenverein und Blasmusikanten des Kurortes und aus Schmerbach gestalten das Programm mit. Der Weihnachtsmann kommt, es gibt feurigen Showtanz und Funkenspektakel. Auch Schauschmieden des Vereins „Gotha glüht“ wird angekündigt. Die Zukunftswerkstatt versteigert von Kindern aus Kindergarten und Schule gebastelte Weihnachtsbäume zugunsten dieser Einrichtungen.

Jenseits von Verkaufstrubel und Musikgedudel vom Band, kann Groß und Klein auf unseren Gutshof einen ganz anderen Adventssonntag erleben.

Neufrankenroda

Zum Siloah-Adventskaffee gibt es am dritten Advent selbst gemachten Stollen, Plätzchen und Kesselpunsch am Feuer. Wer will, kann Geschenke für die Liebsten basteln. 16 Uhr wird in der Scheune das Theaterstück „Weihnachtsfrieden von 1914“ aufgeführt, eine wahre Geschichte, welche auch von vielen Historikern als echtes „Wunder“ bezeichnet wird.

Gotha

Zum Singen auf dem Gothaer Weihnachtsmarkt lädt Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) alle Gothaer und Gäste am Freitag von 18 bis 18.30 Uhr ein. Auf dem Buttermarkt wird dann unter dem Titel „Gotha singt!“ ein Weihnachtsliedersingen angestimmt.

Die Orangerie-Freunde veranstalten dieses Jahr keinen eigenen Weihnachtsmarkt, da es in der Stadt und auf dem Schlosshof gleich zwei Märkte gibt. Trotzdem sind die Orangerie-Freunde wieder präsent. Am Samstag werden gleich zwei Veranstaltungen angeboten. Von 14.30 Uhr bis 17 Uhr wird Advent im Orangenhaus gefeiert. Neben Kaffee und selbstgebackenen Kuchen gibt es natürlich auch Glühwein und andere Getränke. Der Eintritt ist frei, um Spenden zugunsten der Orangerie wird gebeten. 17 Uhr wird im Orangenhaus der Rühmann-Filmklassiker „Die Feuerzangenbowle“ gezeigt - mit dem Heißgetränk als Beigabe.

Pferdingsleben

Einen Adventsnachmittag der Vereine haben die Pferdingsleben für Sonntag vorbereitet. Ab 14 Uhr hält der neben Gaumenfreunden auch Überraschungen bereit. Beim Gänselotto kann ein Weihnachtsbraten gewonnen werden. Und der Posaunenchor Friemar spielt auf.

Molschleben

In Molschleben wird am Sonntag ab 14 Uhr in den Pfarrhof zum Weihnachtsmarkt eingeladen.

Wandersleben

Schalmeienklänge im Advent erklingen am Mittelalterlichen Wohnturm am Sonntag um 17 Uhr. Dazu lädt der Heimat- und Geschichtsverein Wandersleben ein mit der Schalmeien Bigband Ingersleben ein. Bei stimmungsvoller Musik verwöhnen die Vereinsmitglieder im Kerzenschein an der Feuerschale ihre Gäste mit Glühwein und Bratwurst.

Wölfis

Am Sonntag richten die Wölfiser ihren Weihnachtsmarkt in und um die Gemeindeschenke aus. Am Schenksplan, Kirchgasse und auch in der Kirche können sich die Besucher auf viele Angebote freuen.

Zimmernsupra

Im Gasthof Zur Kaiserlinde beginnt am Samstag, ab 16 Uhr der Adventsmarkt in Zimmernsupra. Dazu werden die Turmbläser aus Nottleben erwartet. Bei einer Tombola kann das Glück herausgefordert werden.