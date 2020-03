Exponate von Schloss Friedenstein werden digitalisiert

Mit großen Schritten will Direktor Tobias Pfeifer-Helke die Stiftung Schloss Friedenstein Gotha in die Zukunft führen. Wesentliche Schubkraft verleiht ihm eine 14,2 Millionen Euro-Offerte des Bundes aus dem vorigen Herbst, die der Restaurierung und Inventarisierung, vor allem aber der Digitalisierung der Sammlungen dienen soll. Das Land Thüringen muss den Betrag in derselben Höhe gegenfinanzieren. Förderung wird zur Herausforderung.

Zumindest verspürt der Stiftungsdirektor diese Erwartung stark. „Das ist die größte Summe, die in Deutschland je einem Museum zur Digitalisierung zur Verfügung gestellt wurde“, sagt er. Folglich erkennt er einen Modellcharakter für das entstehende Projekt „Gotha transdigital“, möchte es allerdings von den vorgegebenen sieben Jahren Laufzeit gerne auf zehn strecken. Dieses Ansinnen dürfte in der Staatskanzlei auf Gegenliebe stoßen, weil das Land in den nächsten Jahren obendrein Bundesförderungen für die Sanierung historischer Immobilien in dreistelliger Millionenhöhe kofinanzieren muss.

Alles wird unter den Scanner gelegt

Den kompletten Bestand – eine Million Objekte – will Pfeifer-Helke nun digital erfassen lassen: per Scanner oder Digitalkamera, und selbstverständlich in 3D. Von der präparierten Mücke in der naturkundlichen Sammlung bis zur dreivierteltonnenschweren Bronzestatue Ernsts II. im Herzoglichen Museum. Für die Sammlungspräsentation und fürs Marketing bedeutet es eine Zeitenwende. Denn im Idealfall könnte man danach von jedem Standort dieser Welt aus das Barocke Universum virtuell aufsuchen. Pfeifer-Helke denkt an die wissenschaftliche Nutzung, vor allem jedoch ans allgemeine Publikum: „Wir wollen klarmachen, was für ein Sammlungsstandort Gotha ist.“

Behende entwickelt der Kunsthistoriker eine strahlende Vision, spricht von virtuellen Ausstellungen, von Escape-Rooms, Storytelling und Adventure Games. „Wie Formate genau aussehen werden, wissen wir noch nicht“, gesteht er. Klar ist nur: Man will zumal junge Generationen für den Friedenstein begeistern – zwecks kultureller Bildung. Gerade Schloss Friedenstein mit seiner seit 1640 gewachsenen, enorm komplexen Sammlung zeigt die enge Verknüpfung von der politischen mit der Wissenschafts- und Kulturgeschichte in Europa.

Kooperation mit Jenas Uni-Bibliothek

So sehr er schon ins Virtuelle schweift, steht Pfeifer-Helke praktisch noch relativ am Anfang. Zwar haben die Gothaer, wie Sammlungsdirektor Thomas Huck berichtet, anno 1992 sukzessive mit der elektronischen Erfassung begonnen, aber seitdem doch erst 120.000 Datensätze mit 400.000 Digitalisaten produziert. Bei dem neuen Großprojekt wollen die Frieden-stein-Leute eng mit der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek in Jena zusammenarbeiten und auf deren technische Plattform aufsetzen. Trotzdem will Tobias Pfeifer-Helke den eigenen Stellenplan erweitern; konkret hat er das noch nicht parat.

Dabei scheinen ihm virtuelle Museumsrundgänge oder Online-Abenteuer-Reisen durchs Barocke Universum schon fast mit Händen greifbar. Sogar gesteht das 49-jährige Kind im Manne sein Faible für eine bei Jugendlichen enorm beliebte Spielform: sogenannte Escape Rooms. O-Ton Pfeifer-Helke: „Ich finde es spannend, mit den richtigen Antworten weiterzukommen.“

stiftungfriedenstein.de