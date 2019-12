Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neuer Fahrplan für Gothaer Straßen- und Waldbahn

Mit Betriebsbeginn am Sonntag, 15. Dezember, tritt auf allen Linien der Thüringerwaldbahn und Straßenbahn Gotha GmbH (TWSB) ein neuer Fahrplan in Kraft. Auch in diesem Jahr passt das Unternehmen seine Fahrzeiten an die Eisenbahnen und Busse der Verkehrsgemeinschaft Landkreis Gotha (VLG) an, um die Anschlüsse am Bahnhof Gotha, am Bahnhof Reinhardsbrunn und in Bad Tabarz gewährleisten zu können.

Die Waldbahn verkehrt von Montag bis Freitag in der Hauptverkehrszeit wie gewohnt in einem 30–Minutentakt. Auch im Gothaer Stadtgebiet bleibt der 10-Minutentakt zwischen Hauptbahnhof und Krankenhaus erhalten, teilt die TWSB mit.

Zum Fahrplanwechsel erscheint ein neues Informationsheft, in dem die Fahrzeiten aller Linien der TWSB sowie der VLG nachgeschlagen werden können. Das Fahrplanheft ist an den bekannten Ticketverkaufsstellen und bei jedem Straßen- und Waldbahnfahrer erhältlich. Alle Fahrpläne sind auch im Internet unter www.waldbahn-gotha.de abrufbar.