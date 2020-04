Fahrraddieb in Sonneborn erfolglos

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fahrraddieb in Sonneborn erfolglos

Erfolgreich war ein Fahrraddieb am Dienstagmittag nicht. Der 31-Jähriger stahl ein Rad, dass ungesichert an der Überdachung für Einkaufskörbe auf dem Gelände eines Einkaufsmarktes in Sonneborn (Landkreis Gotha) lehnte.

Ein Zeuge, der den Mann kannte, beobachtete die Tat und konnte der Polizei Hinweise zum Täter geben. Die stellte wenig später das Fahrrad bei ihm sicher und leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den Dieb ein. Dabei stellten die Beamten fest, dass bereits ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Erfurt gegen den Mann vorliegt.

Student in Ilmenau schießt mit Softair-Waffe

Frau rastet aus: Zusammenkunft am Einkaufsmarkt in Eisenach endet mit Anzeige