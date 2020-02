Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fahrt frei in Mühlberg

Wieder für den Verkehr freigegeben sind seit Freitagnachmittag die Karl-Liebknecht-Straße und die Geschwister-Scholl-Straße in der Drei-Gleichen-Ortschaft Mühlberg. Seit Mai 2019 wurde dort gebaut. In rund drei Meter Tiefe liegt nun ein neuer Mischwasser-Kanal. 15 Hausanschlüsse wurden neu geschaffen. Für Mühlberg ist der Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha und Landkreisgemeinden (WAG) zuständig, der auch diesen Teil der Bauarbeiten in Auftrag gab. Dennoch wird das Mühlberger Abwasser über Wechmar und Schwabhausen in die Kläranlage am Kollerstädter Grund bei Ohrdruf geleitet, die zum Wasser- und Abwasserzweckverband Apfelstädt-Ohra gehört. Der WAG hat mit ihm einen Einleitungsvertrag. Doch es ging um mehr als eine neue Abwassereinleitung. Der erste Bauabschnitt unter dem Titel „Straßenraumgestaltung Geschwister-Scholl-Straße/ Karl-Liebknecht-Straße“ umfasst auch eine neue Trinkwasserleitung, Teile der Gasversorgung, Leerrohre für die künftige Bereitstellung schneller Internet-Anschlüsse per Glasfaserkabel und die Gehwege.

Da sich die Baustelle im Sanierungsgebiet befindet, waren Auflagen zu erfüllen, erklärte Bürgermeister Jens Leffler (CDU) anlässlich der Verkehrsfreigabe, zu der Vertreter der Baufirmen, der Planungsbüros, Ortschaftsbürgermeister und Gemeinderäte erschienen waren. So ist besteht der Weg nun passend zum historischen Ambiente aus Naturstein-Pflaster. Tanja und Dirk Schmidt, zwei Anwohner, haben eine Sitzbank zur Verfügung gestellt - mit Blick zur Mühlburg. Die Gemeinde Drei Gleichen hat rund 458.000 Euro ausgegeben. Die Länge der Baustelle betrug etwa 320 Meter. Die Städtebauförderung förderte mit 358.000 Euro. Um dies zu ermöglichen, musste die Baumaßnahmen in zwei Losen ausgeschrieben werden. So plante für die Kommune die Planungsgruppe 91 und Tiefbau Gotha baute. Für den WAG plante Krauser-Ingenieure aus Ohrdruf und Rohde Tief-, Straßen- und Gleisbau Erfurt setzten es um.