Fast 14.000 Bücher standen den Lesern zur Verfügung

Das einstige „Langstift“ an der Gotthardstraße in Gotha diente zu DDR-Zeiten als zentrale Schulküche.

Gotha. Der Gothaer Autor Heiko Stasjulevics blickt auf das 125-jährige Bestehen der Stadtbibliothek.

„Es waren Gothaer Bürger, die den Grundstock für die heutige Bücherei legten“, schrieb Lotte Kögler, geborene Steinbrück, in ihren Erinnerungen. Als Fräulein Steinbrück, Jahrgang 1912, war sie von 1936 bis 1952 als Kulturamtsleiterin tätig.

Zu den Gründungsmitgliedern und Förderern der späteren Bücherei gehörten Arwed Emminghaus und Wilhelm Lang. Der Verein „Gemeinnützige Gesellschaft“ ließ 1898 an der Gotthardstraße ein entsprechendes Gebäude errichten. Unter dem Namen „Langstift“ wurde es damals zum Begriff in Gotha. In der ersten Etage dieses Hauses war die Bücherei untergebracht. Die Finanzierung und Verwaltung lag in den Händen der „Gemeinnützigen Gesellschaft“. Der jeweilige Oberbürgermeister gehörte mit zum Vorstand.

Wilhelm Lang (1819-1895) betrieb seit 1851 eine Buchbinderei in der Siebleber Straße und war gesellschaftlich sehr aktiv. Er fungierte viele Jahre lang als Bibliothekar des Gewerbevereins, war Aufsichtsratsmitglied der Gewerbebank sowie Stadtverordneter. Im Jahre 1893 vermachte Wilhelm Lang der Stadt Gotha ein Vermögen in Höhe von 41.000 Reichsmark. Diese damals gewaltige Summe sollte ausschließlich gemeinnützigen Zwecken zu gute kommen, so der Haushaltsschule „unbemittelter Mädchen“ sowie der „Stiftung für tüchtige Realschüler“, die in der Gotthardstraße in jenem großem Backsteinhaus der „J.W. Lang Stiftung“ ihren Sitz hatten.

In dieses Haus zog dann die öffentliche Stadtbücherei ein. Zwischen der Stadt und der „Gemeinnützigen Gesellschaft“ war inzwischen ein Vertrag geschlossen worden, demzufolge die Stadt die Unkosten für die Räume in der ersten Etage des „Langstiftes“ übernehmen sollte sowie einen Zuschuss für Personalkosten.

Die Bücherei erhielt sodann eine solide Inventar-Ausstattung, einen Lesesaal mit vier Tischen und etlichen Stühlen sowie vier Glasschränken, in denen sich unter Verschluss viele der Nachschlagewerke befanden. Auch sämtliche Klassiker und „Kürschner’s Deutsche National-Literatur“ mit 164 Bänden gehörten zum Bestand. Übrigens: Der Lexikograph und Schriftsteller Joseph Kürschner wurde 1853 in Gothas Querstraße geboren. Eine Tafel am Haus weist heute noch darauf hin.

Lesesaal blieb zu Kriegszeiten geschlossen

Einem Bericht aus dem Jahre 1923 zufolge, hatte die Bücherei einen Bestand von 4000 Bänden; den Lesesaal nutzten 4670 Besucher; die Anzahl der Entleiher belief sich auf 2799 und die Anzahl der ausgeliehenen Bücher betrug 16.230. Rund 25 Jahre später konnte man auf einen Bestand von 13.000 Bücher, 5914 Lesesaal-Nutzer, 12.888 Entleiher und 34.372 ausgeliehene Bücher verweisen.

Im Kriegswinter 1916/17 blieb der Lesesaal wegen Kohlenmangels geschlossen. „Im Jahre 1922, der beginnenden Hochinflation, konnte die Stadt die Bezahlung der Bibliothekarinnen, die nach Tarif zu entlohnen waren, nur noch zur Hälfte sichern. Also öffnete die Bibliothek nur noch an drei Wochentagen“, so Lotte Kögler. In ihren Aufzeichnungen wird auch die langjährige Bibliothekarin Fräulein Hanna Fischer erwähnt. Sie hatte am 1. Oktober 1909 ihren Dienst bei der „Gemeinnützigen Gesellschaft“ angetreten und war bei den Lesefreunden sehr beliebt. Im Jahre 1944 schied sie nach dem Erreichen des Rentenalters aus.

Im Jahre 1935 wurden die Buchbestände nach den Richtlinien der Landesstelle für Buch- und Bibliothekswesen Jena umgestellt. Das bedeutete, dass alles, was den damals Herrschenden nicht genehm war, aus der Bücherei verbannt wurde. Anno 1937 übernahm die Stadt die Bücherei und gestaltete die Räume im „Langstift“ um. Die Wiedereröffnung fand am 20. Februar 1939 statt. Die Einrichtung hatte damals einen Bestand von 13.855 Büchern. Ende 1938 wurde ein hauptamtlicher Bibliothekar eingestellt. Durch das weitere Anwachsen der Buchbestände während des Krieges reichten die Räume im „Langstift“ nicht mehr aus. So wurden Teile der Bücherei zusätzlich im Gebäude der ehemaligen Commerzbank, Friedrichstraße 1, untergebracht.

Die Stadtbibliothek Gotha blickt auf ihr 125-jähriges Bestehen. In drei Folgen schildert der Gothaer Autor Heiko Stasjulevics die Geschichte der Stadtbibliothek.