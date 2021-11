Gotha. Manfred Ständer beschreibt in seinem jüngsten Buch das Leben in und um Ohrdruf zwischen Zweitem Weltkrieg und Wende

Grau in Grau die Fassaden, bunt hingegen das Leben. So zu sehen in „Ohrdruf – Faszinierende Bilder aus dem DDR-Alltag“, im jüngsten Buch von Manfred Ständer über seine Heimatstadt.

Mit Ohrdruf und seiner Geschichte verbindet Manfred Ständer unzählige Geschichten. Die erzählt er mit Fotos aus vergangenen Zeiten, mit Leidenschaft von ihm gesammelt, die Berichte dazu akribisch festgehalten, anschaulich und Blick fürs Detail. In Bilderbänden hält der Ohrdrufer Erinnerungen an mitunter fast Vergessenes wach. Dass es einmal in Ohrdruf eine Schweinemastanlage im Küchgarten, die älteste Stammherde des veredelten deutschen Landschafs und zig Betriebe gab, kann jetzt nachgeblättert werden in „Ohrdruf – Faszinierende Bilder aus dem DDR-Alltag“.

Der Tobiashammer wird um 1980 vorm Verfall bewahrt und zum Technischen Museum, hier die spätere „Hammerschenke“. Foto: Manfred Reuss

Es handelt sich um Manfred Ständers mittlerweile siebentes Buch zur Heimatgeschichte beim Sutton-Verlag. Nicht gezählt Veröffentlichung wie der Bildband zum Truppenübungsplatz Ohrdruf. Die Neuerscheinung ist eine Fortsetzung seines Bands „Ohrdruf – ein Bilderbuch“ von 2006 – ebenfalls mit Fotos aus der Zeit zwischen Zweitem Weltkrieg und Wende. Diesmal um Fotos aus Ortsteilen und Luisenthal ergänzt.

Basis für Ständers historische Forschungen bilden die vier Ohrdruf-Bände von Julius Böttcher, Ständer: „Die muss ein richtiger Ohrdrufer haben.“ Böttcher, Lehrer und Gründer des Ohrdrufer Heimatmuseums, spannte darin den Bogen von der Erd- und Urgeschichte bis 1900, als Ohrdruf durch Bahnanschluss Fabrikstadt wurde. Vor etwa zwei Jahren hat eine Autorengruppe um Peter Cramer und Henning Noßmann mit Böttchers Manuskripten Band fünf folgen lassen.

Ein Bild vom Karneval in Wölfs: Vorwärts immer, rückwärts nimmer! Foto: Heimat und Geschichtsverein Wölfis

Längst sei noch nicht alles zu Ohrdruf erzählt, weiß Ständer. „Da kannst du tagelang schreiben.“ Zeitgleich bei der Arbeit an seinem jüngsten Buch hat der ehemalige Kulturplaner im Ohrdrufer Rathaus über Gaststätten in der Bachstadt recherchiert. Hinsichtlich der Bilderauswahl sei das Buch eigentlich schon fertig gewesen.

Weitere Bücher zu Gaststätten und Burg in Vorbereitung

Weitere Nachforschungen gelten der Burg Ohrdruf. Was sich um das Wohnhaus des Bleifarben-Fabrikanten Thilo Mühlberg rankt, nennt der Hobby-Historiker ein „wirklich irrsinnig interessantes“ Thema. „Dummerweise“ stamme dazu der Großteil des Bildfundus aus dem Dritten Reich. Material, als die Caritas nach Ende des Zweiten Weltkriegs in der Burg ein Kinderheim betrieben hatte, sei dagegen ganz rar. Ständer sucht händeringend Zeitzeugen. Bloß: Die Heimkinder von damals wären heute um die 80.

Erinnerung bewahren, das ist Manfred Ständer wichtig. Er freue sich über die Resonanz, die seine Bücher auslösen. Wenn ihn Leute auf der Straße ansprechen und sagen, dass sie Verwandte, Bekannte auf den Fotos entdeckt haben. „Das ist eigentlich der schönste Lohn.“

Überholen ohne einzuholen: Die neue Umgehungsstraße von Ohrdruf westlich der Stadt um 1978. Foto: Roland Weitlauer

Ein ähnliches Echo werden mit Sicherheit die neuen 120 Seiten mit knapp 200 Bildern hervorrufen. Denn für die meisten, sei die Zeit im Arbeiter- und Bauern-Staat, wenn sie auf ihre Kindheit und Jugend zurückblicken, unbeschwert gewesen – auch die des Autors. Sie denken vielmehr an den ersten Tanznachmittag im „Weißen Roß“ oder an den ersten Kuss im „Kino der Freundschaft“, schreibt Ständer im Vorwort. „Die Probleme fingen eigentlich mit der Einberufung zum Wehrdienst bei der NVA an.“

Damit geht sein Blick schon zum dritten DDR-Bildband, den er veröffentlichen möchte: „Ohrdruf – Bewaffnete Organe“. Ein weites Feld in Sachen Uniform: von Kampfgruppen des Stahlverformungswerks bis zu den Sowjets, von Pionieren bis Postboten. Das komme im zweiten Band nur am Rande vor. Die „bewaffneten Organe“ waren aber zu DDR-Zeiten allgegenwärtig – auch auf Bildern.

Manfred Ständer: Ohrdruf – Faszinierende Bilder aus dem DDR-Alltag, Sutton-Verlag, Preis: 19,99 Euro, ISBN: 978-3-96303-333-9