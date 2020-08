Unter schattenspendenden Blättern gibt es auch im August Tierpark-Konzerte in Gotha. Außerdem wird an drei Sonntagen „Schmieden mit Kindern“ angeboten.

Ferienbeschäftigung im Tierpark Gotha

Während der Sommerferien wird im Tierpark Gotha geschmiedet. Der Tierpark-Förderverein und der Verein „Gotha glüht“ bieten das „Schmieden mit Kindern“ als Ferienbeschäftigung an. Das ist an drei Sonntagen möglich: am 9., 16. sowie 23. August, jeweils vom 11 bis 17 Uhr auf der Wiese gegenüber dem Wisent-Gehege, teilt Maja Wieczorek vom Tierpark-Betreiber, der Kultourstadt mit. Eine Voranmeldung sei nicht notwendig. Gegebenenfalls müsse mit einer kurzen Wartezeit gerechnet werden.

Der Verein „Gotha glüht“ will außerdem kleinere Gegenstände aus dem eigenen Fundus zum Kauf anbieten. Minderjährigen Kinder müssen von Erwachsenen begleitet werden, da es sich um ein Beschäftigungs- und kein Betreuungsangebot handelt.

Zusätzlich zum Schmieden spielt am 9. August ab 15 Uhr an gleicher Stelle das Blechbläser-Ensemble der Evangelischen Kirchgemeinde Arnstadt. Am 16. und 23. August treten Blechbläser der Thüringen-Philharmonie Gotha–Eisenach auf. Für Samstag 8. und 15. August ab 15 Uhr sind „Frayed Picks” mit Thomas und Theo engagiert. Da der Spielort im Park variieren könne, sollte dieser an der Kasse erfragt werden.

Tierpark Gotha geöffnet täglich von 9 bis 18 Uhr.