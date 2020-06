Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fragen Sie Professor Schunk

Unabhängig vom Lebensalter hat man manchmal den Eindruck, die Gelenke müssten sich morgens nach dem Aufstehen oder auch nach längerem Sitzen im Flugzeug oder im Auto erst wieder einspielen. Kurzzeitig spürt man eine gewisse Steifheit, allerdings keine Schmerzen. Auch nach großer körperlicher Anstrengung oder sportlicher Leistung und in Verbindung mit einem Muskelkater spürt man sozusagen steife Knochen.

Hat man die mittleren Lebensjahre hinter sich, ist das eine harmlose Begleiterscheinung des Alters. Kritisch wird es bei einer chronischen Versteifung und bei Schmerzen, die in Ruhe und bei jeder Bewegung auftreten, besonders nach dem Aufstehen. Vor dem 45. Lebensjahr erkranken mehr Frauen als Männer an einer Arthritis oder Arthrose. Nach dem 55. Lebensjahr, so zeigt die Statistik, kehrt sich dieses Verhältnis um. Die Kniegelenke sind neben der Hüfte, den Füßen und Fingern am häufigsten betroffen. Der Grund ist meist die fehlende Gelenkschmiere. Je weniger davon vorhanden ist, desto schwerer fällt die Bewegung. Entzündliche Versteifungen (Arthritis) bereiten meist ständig Schmerzen, degenerative Verschleißerscheinungen (Arthrose) nur in den ersten 20 bis 30 Minuten der Bewegung. Bewegung in jeder Form und ohne Überlastung ist die beste Medizin.

Eine weit verbreitete, angeborene oder erworbene Abartigkeit, die zwar harmlos, aber nicht gerade attraktiv ist, ist der abgewinkelte Zeh in Beuge-Kontraktion. Der Volksmund sagt dazu Hammerzeh oder auch Krallenzeh. Meist ist der zweite Zeh nach dem Großzeh betroffen. Das abgeknickte Mittelglied sieht wie ein Hammer aus. Daher kommt die Bezeichnung. Ist sie nicht angeboren, entsteht diese Zehe wenn Schuhe zu eng oder zu hochhackig oder beides sind. Dann werden nicht selten die Zehen gestaucht, das Gelenk wird überstreckt und luxiert. Eigentlich treten frühzeitig Schmerzen auf, aber die werden aus Gründen der Schönheit oft lange ertragen. Eine operative Korrektur ist möglich. Preiswerter und schmerzloser ist sind bequeme Schuhe.