Tipps vom Gothaer Arzt: Schwitzen ist normal, kalter Schweiß kommt oft aus Angst

Die Sommerhitze ist vorüber. Wer jetzt ohne ordentlich Sport schwitzen möchte, der muss in die Sauna, am besten in die eigne Sauna, denn öffentlich gibt es berechtigte Coronabedenken. Insgesamt ist Schwitzen ein gesundes Zeichen dafür, dass der Körper über Schweißdrüsen die eigene Temperatur reguliert. Das geschieht vor allem in der prallen Sonne, bei körperlicher Anstrengung und eben in der Sauna.

Der natürliche Vorgang der Schweißabsonderung ist zwar insgesamt etwas unangenehm, aber keine Erkrankung. Die Verdunstung kühlt die Haut und damit auch den Körper. Der Schweiß stammt aus Drüsen, die bis auf wenige Areale wie etwa die Lippen und das Nagelbett überall am Körper vorhanden sind, besonders ausgeprägt an Handflächen, Fußsohlen und in den Achselhöhlen, etwas weniger im Gesicht. Es sind kleine Knäueldrüsen als Anhangsgebilde der Haut. Schwitzen hängt von vielen Faktoren ab Das Schwitzen hängt von der aufgenommenen Nahrung und Flüssigkeit, von Medikamenten, Hormonwerten, dem psychischen und emotionalen Zustand und auch den Genen ab. Starke emotionale Belastung und große Angst lösen oft einen kalten Schweiß aus, besonders an den Handinnenflächen. Schweiß besteht zu 99 Prozent aus Wasser. Der Rest ist Kochsalz, Harnstoff, Immunglobuline, Hormone, flüchtige Fettsäuren und Cholesterin. Die Schweißsekretion wird vom Sympathikus, dem Teil des vegetativen Nervensystems, der für Körperfunktionen zuständig ist, gesteuert. Wird mehr Schweiß produziert, als zur Wärmeregulation gebraucht wird, spricht man von einer Hyperhidrose, die erblich bedingt sein kann aber auch durch stark gewürzte Speisen, heiße Getränke, Koffein, Alkohol oder Medikamente ausgelöst werden kann. Hitzewellen in der Menopause der Frauen sind die Folge des sinkenden Spiegels am Hormon Östrogen im Blut. Auch ältere Männer kennen das – als Androgenpause. Nächtliches Schwitzen oder eine mangelnde Schweißproduktion sollten ärztlich abgeklärt werden. Wird kalter Schweiß von Schwindel und Schmerzen in der Brust begleitet, ist ärztliche Soforthilfe nötig.