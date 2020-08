Friedrichroda: Glasfaser für Gasthäuser und Wanderer am Rennsteig

Eine weitere Markierung hin zum Glasfaserausbau am Rennsteig und der Region Inselsberg ist erreicht. Die Stadt Friedrichroda und die Thüringer Netkom haben am Montag einen Ausbauvertrag unterzeichnet. Mitte Juli war dafür der Zuwendungsbescheid in Höhe von rund 1,1 Millionen Euro überreicht worden.