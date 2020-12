Friedrichrodaer gewinnen wieder Thüringer Schülerzeitungspreis

Wie erfolgreiche Spitzensportler bewegen sich die „Durchblick“-Jungredakteure des Perthes-Gymnasiums Friedrichroda bei Schülerzeitung-Wettbewerben. Das zweite Jahr in Folge sind die Schützlinge von Lehrerin Angela Schwarz als beste Schülerzeitung Thüringens in der Kategorie Gymnasien ausgezeichnet worden, verbunden mit einem Preisgeld von 300 Euro. In der Laudatio werden ihre gut recherchierten und aufbereiteten Artikel gewürdigt. Eine junge Generation bekomme in der Sieger-Zeitung eine Stimme, heißt es unter anderem.

Die preisgekrönte Ausgabe ist im Frühjahr unter erschwerten Bedingungen entstanden, teilweise unter Corona-Einschränkungen im Homeoffice. „Wir sind sehr stolz, dass das gelungen ist“, sagt die Chefredakteurin, Zwölftklässlerin Nadja Weise, über die knapp 50-seitige Ausgabe. Die „Durchblick“-Redaktion hat der den Titel „Beim Menschsein menschlich sein“ gegeben. Von Organspende bis Cybermobbing und Fairtrade reicht das Themenspektrum. Interview mit einer Feuerwehrfrau Ein Interview mit einer Feuerwehrfrau aus Tambach-Dietharz hat zum Beispiel Anne Schütz beigesteuert. Im Gespräch mit Schulleiterin Heike Haun-Jenoch ist Konstantin Zimmermann der Frage nachgegangen, ob „Unser Perthes – eine Schule mit Herz?“ tatsächlich zutrifft. Das alles ist ansprechend gestaltet. Bilderseiten etwa über den Erfolgskurs der Perthes-Volleyballer oder grafische Elemente lockern auf. „In das Layout stecken wir sehr viel Arbeit“, sagt Nadja Weise. Dazu tragen meistens alle bei. Die Corona-Beschränkungen halten die Perthes-Redakteure nicht von ihrer Arbeit ab. Ihre Sommerausgabe ist komplett zu Hause entstanden. Da zeige sich, wer besonders aktiv sei, ohne Zusammenkunft in der Arbeitsgemeinschaft Texte schreibe, stellt Lehrerin Schwarz fest. Das Layouten hänge davon ab, wer zu Hause das dafür erforderliche Computer-Programm habe. Im Notfall werde ein Redaktionslaptop mit nach Hause genommen und zurückgebracht. „Ansonsten könnten wir das nicht händeln.“ Redaktionstreffen einmal die Woche mit Maske Klassenübergreifendes Arbeiten sei derzeit im Schulhaus nicht möglich. Zu kurzen Absprachen treffe sich die Redaktion einmal die Woche mit Maske. Das Arbeiten im Homeoffice erfordere eine große Selbstständigkeit. Konstantin Zimmermann hat mit „Durchblick“ viel gelernt. Der Chefredakteur des vergangenen Schuljahres studiert jetzt an der Uni Erfurt Lehramt. Die Arbeit mit jüngeren Zeitungsmachern habe ihm verdeutlicht, dass er gut mit Kindern umgehen könne. Das Recherchieren zahle sich beim Studieren aus. Sorge um den Nachwuchs bei den jungen Journalisten Ein Problem sei jetzt, dass die gestandenen Jungredakteure die jüngeren nicht unmittelbar anleiten können. Breche der Nachwuchs weg, könne es passieren, dass die Redaktionsarbeit zum Erliegen komme, befürchtet Angela Schwarz. Doch ihre Schützlinge bleiben am Ball. „Auch unter diesen Bedingungen eröffnen sich tolle Möglichkeiten, Texte zu verfassen“, sagt Henning Klemm. Letztlich kreise jetzt alles um Corona, weil das alle betreffe, fügt Lucas Müller hinzu. Er könne auch zu Hause gut arbeiten, findet „Kollege“ Klemm. Aber das Persönliche, die Absprache in der Arbeitsgemeinschaft fehle. „Vor Corona war das deutlich schöner.“