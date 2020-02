Mit vielen Schaueinlagen begeisterten die Vereine beim 25. Kreiskarnevalsumzug am Sonntag, dem 16. Februar in Georgenthal. Hier der Mühlberger Carneval Club.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fröhlichen Narren dominieren Georgenthal

Bei Temperaturen um 13 Grad, etwas Sonnenschein und Trockenheit setzte sich am Sonntagnachmittag um 13.11 Uhr der 25. Kreiskarnevalsumzug des Landkreises Gotha am Bahnhof in Georgenthal in Bewegung. Schon zuvor säumten Schaulustige beide Seiten der Bahnhofstraße, je näher zum Ortskern, um so gedrängter. Sie kamen aus dem ganzen Landkreis, auch aus Nachbarkreisen. Georgenthal Anwohner der Bahnhofstraße wie Heidi Schellenberger mit ihren Kindern Anna, Marlene und Richard hatten ihre Vorgärten und Häuser mit Luftballons, teils auch mit Girlanden geschmückt. Moderator Florian Storch vom ausrichtenden Georgenthaler Karnevalverein (GKV), der in diesem Jahrs sein 50-jähriges Bestehen feiert, konnte 32 Schaubilder nach Nummern ansagen. Beifall gab es auch für weitere Darstellungen, denn einzelne Bilder waren ohne Nummernkennzeichnung im Umzug dabei. Darunter auch der Tambach-Dietharzer Alt-Bürgermeister Egon Stötzer, dessen Wagen von einer Ziege gezogen wurden.

Tambach-Dietharz’ Altbürgermeister mit seinem Ziegen-Wagen im Umzug. Foto: Peter Riecke

Auf der zweiten Bühne zur Moderation kündigte Jens Gerold vom Waltershäuser TMR-Radio die Vereine ebenfalls aus dem ganzen Landkreis mit ihren Schauwagen, Gruppen und Musikern an. Im Festzelt dahinter wurde nach dem Umzug weiter gefeiert. Auf der Bühne im Ortskern hatten sich Prominente eingefunden, darunter der Bundestagsabgeordnete Tankred Schipanski (CDU), zu dessen Wahlkreis der Landkreis Gotha zählt, Landrat Onno Eckert (SPD) und sein Vorgänger Konrad Gießmann (CDU), der von manchen Umzugswagen namentlich angesprochen wurde. Außerdem jubelten Georgenthals Ortschaftsbürgermeister Bert Rommeiß (Bürger für Georgenthal und Nauendorf) und GKV-Präsident Torsten Lindner den Vorbeiziehenden zu. Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) winkte vom Wagen der Wechmarer Karnevalisten. Der Kreiskarnevalsumzug 2021 wird durch Hörselgau führen. Mehr Fotos im Internet unter ta-gotha.de