Blick in die Antikenausstellung im Herzoglichen Museum in Gotha.

Gotha. Eine Führung durch die Antikenausstellung im Herzoglichen Museum in Gotha wird am 19. Januar angeboten.

Führung durch Antikenausstellung in Gotha

Im Rahmen der Sonderausstellung „Keramische Horizonte – Die Sammlung der Lotte Reimers-Stiftung in Gotha“ führt die wissenschaftliche Mitarbeiterin Uta Wallenstein am Sonntag um 15 Uhr durch das Herzogliche Museum. Im Mittelpunkt steht die Keramik der Antike. Die Führung gibt Einblicke in die Vielfalt der griechischen Gefäßtypen und deren Bilderwelt und in die Herstellung der Keramik.

Die Ausstellung ist bis 26. Januar in Gotha zu sehen. Sie präsentiert einen Teil einer Kollektion von 301 internationalen Kunstwerken der Moderne, die von der Künstlerin Lotte Reimers im Jahre 2017 der Stiftung Schloss Friedenstein geschenkt wurden.

Eintritt: 5 Euro (ermäßigt 2,50 Euro), die Führung ist im Preis inbegriffen.