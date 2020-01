Gotha. Ganze fünf Fahrräder wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag aus den Kellerbereichen zweier Mehrfamilienhäuser in Gotha entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

Fünf Fahrräder in Gotha aus Keller entwendet

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in die Kellerbereiche zweier Mehrfamilienhäuser in der Fritzelsgasse in Gotha eingebrochen, wie die Polizei berichtet.

Gestohlen wurden fünf Fahrräder, darunter ein schwarzes Citybike Pegasus Solero, ein silbernes Damenrad Wiesel, ein Damenrad Rixe Little 28 wave, ein weißes Mountainbike und ein nicht näher beschriebenes Herrenrad.

Zum Wert der Fahrräder liegen noch keine Zahlen vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 entgegen.

