Galerist Volker Grahn aus Bad Tabarz: Vom Kellner zum Galeristen und Maler

Bad Tabarz. Auf einen ungewöhnlichen Lebensweg blickt Galerist Volker Grahn aus Bad Tabarz zum 80. Geburtstag zurück.

Manchmal geht das Leben unerwartete Wege. Da ist einer Gastronom mit Leib und Seele, verdient richtig gut dabei, hat aber irgendwann genug davon, wird Galerist, beginnt selber zu malen – und darf nun auf ein stattliches Œuvre und unzählige Künstlerbekanntschaften zurückblicken. Heute feiert er seinen 80. Geburtstag: Volker Grahn in Bad Tabarz.

In die Wiege ward ihm das Künstlerdasein nicht gelegt. Die Großeltern in Wittenberge haben eine Kneipe, die Mutter ist Kontoristin, der Vater fährt als Handelsvertreter für Autoteile mit einem alten IFA F8 durch die Gegend.

Kindheitserinnerungen kommen hoch: Volker und seine Freunde, alles andere als Stubenhocker, haben im Winter ständig kalte Finger. Auf der Elbe schieben sich dicke Eisschollen übereinander. Und im Frühjahr – die Wohnung liegt gerade mal hundert Meter vom Ufer entfernt – stinkt der Keller vom Schlammwasser, das der Fluss hineingedrückt hat.

In der Wohnung hängen ein paar Öldrucke, eine Rötel- und eine Kohlezeichnung. Tennis und Schach lernt er spielen. Musische Einflüsse? Fehlanzeige!

Schule nach der 9. Klasse abgebrochen

Die Schule bricht Volker nach der 9. Klasse ab: „Ich war einfach faul und hatte schlechten Umgang.“ Mit 17 beginnt er am Pädagogischen Institut in Güstrow ein Studium, nach drei Jahren ist Schluss: „Das war nicht das Richtige für mich, und ich hatte immer eine große Klappe.“

Mit einem Studienkollegen geht er, 21-jährig, nach Ahrenshoop – und beginnt zu kellnern. Recht schnell arbeitet er sich hoch. Er begibt sich ins Erzgebirge, in den Ratskeller in Aue, einen „stinkfeinen Laden“, dann ins Kurhotel von Oberschlema. „Wir waren 15 Kellner“, erinnert er sich, „zwei Drittel hatten einen Meisterbrief. Ich, der Einzige ohne Facharbeiterbrief, machte den meisten Umsatz. Viele zusätzliche Schichten habe ich geschoben. Unter hundert Mark am Tag bin ich nie nach Hause gegangen.“

1969/70 Panorama-Hotel in Oberhof, Tabarzer Parkhotel, Hotel Schloss Reinhardsbrunn. Dann Barkeeper im Theo-Neubauer-Heim. „Sehr lukrativ“, sagt er heute, „dort hat man mehr als doppelt so viel wie ein Arzt verdient.“

DDR-Mark beim Kauf von Kunstwerken umgerubelt

Wohin aber mit dem vielen DDR-Geld? „Man konnte das nicht auf die Bank bringen, das wäre ja aufgefallen. Also habe ich von verfemten Malern Kunstwerke gekauft und sie über eine Berliner Galerie an zahlungskräftige Wessis veräußert. Die zahlten in D-Mark, ich bekam natürlich nur Mark der DDR.“ Bilder von Kurt W. Streubel, Werner Schubert-Deister, Harald Metzges, aber auch vom 1946 in Buchenwald umgekommenen Bartold Asendorpf verkauft er an DDR-Museen.

1971 heiratet er, sie siedeln sich in Tabarz an, ihr Sohn wird geboren, 1978 besteht er im Erfurter Hof die Serviermeister-Prüfung. Gastronom forever?

1988 macht er die ersten, durchaus respektablen Malversuche. Werner Schubert-Deister aus Friedrichroda und Hans Winkler aus Weimar geben ihm so manchen hilfreichen Tipp. „Eigentlich habe ich aus Frust zu malen begonnen, weil ich mich nicht selbstständig machen konnte“, sagt er. Frische Ölfarbe hat bis heute für ihn „einen erotisierenden Duft“. Andererseits sei Malerei die tägliche Überwindung der Trägheit. Und: „Die Angst vor der weißen Leinwand bleibt ein Leben lang.“

Erste Ausstellung über Schubert-Deister

In der Wende-Zeit reist er nach München, Stuttgart, Ulm, Salzburg, Leningrad, Moskau, nach Ungarn, Italien, Spanien, Marokko, Ägypten, Portugal, Dänemark, Tunesien, Griechenland und lernt dort die große Kunst der Welt kennen.

1996 steht sein Fertigteilhaus mit Galerie in der Heinrich-Hoffmann-Straße. Die erste Ausstellung widmet er Schubert-Deister. Wie viele er insgesamt ausgerichtet hat, weiß er nicht mehr: „Bei der hundertsten habe ich zu zählen aufgehört. Aber so an die 150 werden’s wohl gewesen sein.“

Übermütig ist Volker Grahn nicht geworden. „Talentiert bin ich nicht“, bekennt er, „aber ich habe ein Gefühl für Farben, das kommt aus dem Bauch heraus. Und ich habe viele gute Bilder gesehen, da bleibt vom Sehen was hängen.“