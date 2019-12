Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ganz Gotha soll am Freitag Weihnachtslieder singen

Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) lädt Gothaer und Gäste ein, am Freitag, 13. Dezember, gemeinsam mit Familie, Freunden und Kollegen auf dem Buttermarkt Weihnachtslieder zu singen. Treffpunkt ist um 18 Uhr an der Stallbühne.

Ob Vereine, Schulen, Kindergärten, Chöre, Einwohner oder Gäste – an diesem Abend bilden alle für eine halbe Stunde den größten Chor Thüringens. Unter dem Motto „Gotha singt“ stimmen sich die Teilnehmer mit bekannten Liedern gemeinsam auf Weihnachten ein, heißt es in einer Mitteilung der Kultourstadt GmbH. Übrigens: Wer nicht so textsicher ist, dem helfen die Liedtexte, die zum Singen verteilt werden.

Den passenden Rahmen für „Gotha singt!“ bildet der Gothaer Weihnachtsmarkt in der Innenstadt, der noch bis zum 30. Dezember den Neumarkt und den Buttermarkt in weihnachtliches Flair taucht.

Das gemeinsame Singen ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf das Jahr 2020, das unter dem Zeichen „Musikland Thüringen“ steht und bei dem Gotha den Takt angibt.

Seit 1642 singen in der Residenzstadt Kinder in der Schule. Seit 1651 gibt es ein fantastisches Orchester, seit 200 Jahren eine organisierte Chorbewegung und seit 1987 ist der Handglockenchor in Gotha Zuhause, heißt es in der Mitteilung weiter.