Gegenmaßnahmen führten zum Erfolg

In der vor einigen Jahren sanierten Mauer des vormaligen Friedhofes II an der Eisenacher Straße befindet sich seit Menschengedenken das sogenannte Pestpförtchen mit der teilweise verwitterten Jahreszahl 1554. Der Legende nach sollen einst durch sie die Pesttoten auf den Alten Gottesacker getragen worden sein.

Nachdem ein Franziskanermönch empfohlen hatte, sie zu vermauern, sei die Seuche alsbald gebannt worden. Später habe man die Pforte in die Mauer des 1757 neu angelegten Friedhofes II versetzt. In Wirklichkeit hat es jedoch leider auch nach 1554 noch Pestepidemien in Gotha gegeben.

Carl Kehl schrieb 1891 in seinem „Orts-Lexikon der Stadt Gotha“ zum Thema Pest, dass eine deutliche Beschreibung dieser Krankheit nicht vorhanden sei. Weiter heißt es: „Dieselbe grassirte in Gotha zu verschiedenen Zeiten. 1349 und 1610 starben viele Menschen an derselben, 1625: 722 und 1626: 209 Personen.“ Die Pestepidemie des Jahres 1349 war in ganz Thüringen mit grausamen Judenverfolgungen verbunden, denen man als sogenannte Brunnenvergifter fälschlicherweise die Schuld an der Seuche zuschieben wollte. Knapp drei Jahrhunderte später verursachte die Pest von 1610 eine große Teuerung in den folgenden Jahren. Dazu trug auch die „Thüringer Sintflut“ vom 29. Mai 1613 bei.

Unter den erwähnten Pesttoten des Jahres 1625 befanden sich allein 52 Lateinschüler. Den weitsichtigen Gesundheitsreformen des seit 1640 regierenden Herzogs Ernst des Frommen (1601-1675) ist es zu danken, dass die letzte große Pestepidemie, die von 1681 bis 1684 in Thüringen wütete und allein in Erfurt fast 10.000 Todesopfer forderte, um die Residenzstadt Gotha einen Bogen machte. Laut Helga Raschke waren damals in Gotha „Ober- und Unter-Inspectores sanitaris“ als eine Art Gesundheitspolizei eingesetzt worden.

Cholera Mitte des 19. Jahrhunderts aufgetreten

Selbst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam es auch in Gotha noch zu Epidemien mit Hunderten von Todesopfern. Laut Ernst Schlegels „Uebersichtlicher Zusammenstellung der Geschichte Gotha’s“ von 1869 kam am 28. August 1866 „der erste Cholerafall in Gotha vor, bis zum 19. November erkrankten daselbst 288 Personen und starben 166 Personen an dieser Seuche, auch die natürlichen Blattern traten zu dieser Zeit auf.“ Damals wurden die Pocken noch so bezeichnet.

1870 wütete der Typhus und vom 15. April 1871 bis 12. Februar 1872 erkrankten 1289 Personen an den Blattern. 217 Gothaer starben an dieser inzwischen dank Schutzimpfung ausgerotteten Krankheit. „Die Stadt wurde von auswärts völlig gemieden, und das benachbarte Eisenach sperrte sich sogar gegen die Gothaner völlig ab“, schrieb Hermann Wettig in seiner 1892 erschienenen „Gothaer Chronik“ der Jahre 1867 bis 1891.

Laut Rudolf Umbreit wüteten 1873 wieder Typhus und Ruhr. „Die Pocken traten so stark auf, daß nach dem Berichte der Stadtverwaltung sogar die Geschäftsreisenden den Besuch der Stadt unterließen. Die Hauptherde der Epidemien befanden sich stets im Schwarzen Viertel, dem zwischen Hauptmarkt und Bürgeraue, Jüdenstraße und Löwenstraße liegenden engsten Teile der Altstadt. Frische Luft und Licht fanden keinen Zutritt in die Tiefe der Gassen und Höfe.“ Gegenmaßnahmen waren bereits 1871 mit der Gründung einer Aktiengesellschaft für Wasserversorgung getroffen worden. Schon ein Jahr später konnten die Anlagen in Betrieb genommen und täglich 100.000 Kubikfuß bestes Gebirgswasser vom Thüringer Wald (Hirzberg) nach Gotha geführt werden.

Mehr Bedeutung für die Hygiene zeigt Wirkung

Zeitgleich wurde der Bau von Wasserleitungen und einer Kanalisation in Angriff genommen. Dadurch konnten die alten Pumpbrunnen nach und nach geschlossen werden. Der Begriff Hygiene gewann immer mehr an Bedeutung. Nicht von ungefähr gründete sich 1874 in Gotha ein Feuerbestattungsverein. Nur vier Jahre später konnte am 10. Dezember 1878 auf dem neuen, weit außerhalb der Innenstadt gelegenen Friedhof V das erste funktionstüchtige Krematorium Europas in Betrieb genommen werden.

Die vier alten Gothaer Friedhöfe wurden ab 1874 für Beerdigungen geschlossen, weil sie inzwischen von Wohngebieten umgeben waren. Seitdem durften lediglich noch Urnen in Familiengräbern beigesetzt werden. Auch der 1878 erfolgte Bau des neuen Krankenhauses in der Erfurter Landstraße trug wesentlich zur Verbesserung der medizinischen Versorgung der Bevölkerung bei.

Bis dahin hatte es lediglich das alte Frankenbergsche Krankenhaus in der Großen Fahnenstraße gegeben, dessen Vorgänger laut Friedrich Myconius bereits 1525 vorhanden und war und bis 1542 nach und nach verbessert wurde. Das Krankenhaus war ursprünglich mit dem Armenhaus verbunden, obwohl sich beide Zwecke „nicht wohl vereinigen“ ließen.

Durchbruch mit Bau eines neuen Krankenhauses

Zu einschneidenden Veränderungen war es erst 1801 gekommen. Dank des Gesuchs und der Stiftung des Fräuleins Louise Friederike Freiin von Frankenberg (1732-1804) wurde aus dem Armenhaus 1803 die „noch fehlende Anstalt (...), in welcher Kranke, denen es ihre Verhältnisse nicht erlauben, sich zu Hause kuriren zu lassen, die nöthige Pflege und den erforderlichen ärztlichen Beistand finden können (...).“

Knapp sieben Jahrzehnte später gründete sich 1871 ein „Comite zur Beschaffung der Mittel für den Bau eines neuen städtischen Krankenhauses“. Hauptsponsor war die damalige „Sparkasse für das Herzogthum Gotha“, die sich bereits seit 1854 für die Erweiterung des Frankenbergschen Krankenhauses zu einer allgemeinen Landkrankenanstalt finanziell engagiert hatte. Nun wurde „zu dem Bau des projectirten neuen Krankenhauses in hiesiger Stadt, ein Capital von 18.000 Thaler aus Mitteln des Reservefonds“ beigesteuert.

All diese Maßnahmen fruchteten und viele Jahrzehnte lang gab es in Gotha keine größeren Epidemien mehr. Erst Ende 1918 starben an der damals europaweit grassierenden Spanischen Grippe auch viele Gothaer, unter anderem auch der in Göttingen lebende Gothaer Schriftsteller Friedrich Weidner im Alter von nur 36 Jahren.

Ein größeres Problem stellte nach beiden Weltkriegen die gehäuft auftretende Tuberkulose dar, die man vor allem nach 1945 in TBC-Stationen im Schloss Mönchhof und im Haus am Seeberg bekämpfte.