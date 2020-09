Gehweg an der Ohrdrufer Straße in Gotha wird erneuert

Ab Donnerstag, dem 1. Oktober, soll voraussichtlich bis zum 12. November der östliche Gehweg entlang der Ohrdrufer Straße von Hausnummer 9 bis Hausnummer 33 erneuert werden. Das kündigt die Stadtverwaltung Gotha an. „Dieser Abschnitt hat es bitter nötig, dort gibt es eine bunte Mischung von Belägen und Löchern samt Pfützen und Stolperstellen“, sagt Knut Kreuch (SPD), Gothas Oberbürgermeister. Aufgrund der Bauarbeiten wird der Gehweg voll gesperrt. Die Fußgänger in südlicher Richtung können über die Fußgängerbrücke Höhe Südstraße und in nördlicher Richtung durch Nutzung der Fußgänger-Ampel den westlichen Gehweg an der Ohrdrufer Straße nutzen. Auch Autofahrer müssen aufpassen, denn die Fahrbahn wird im Bereich der Baustelle eingeengt sein.