Neudietendorf. Warum an dem Regionalbahnhof im Kreis Gotha regelmäßig ein Schnellzug stoppt, in den niemand einsteigen darf.

Der Geisterzug von Neudietendorf – Ein Schnellzug, in den niemand einsteigen darf

ICE-Fahrgäste können in Thüringen in Erfurt, Jena, Eisenach und Gotha aussteigen. In die Städte und Ortschaften drumherum geht es mit den weniger schnellen Regionalbahnen und -expresszügen. Ein ICE macht in letzter Zeit dennoch regelmäßig Halt am Bahnhof von Neudietendorf. Warum dort keine Gäste einsteigen, erklärt die Deutsche Bahn auf Anfrage unserer Zeitung.

Zuletzt immer Mitte der Woche steht der rund 400 Meter lange Schnellzug auf den Gleisen in Neudietendorf, bleibt dort auch mal mehrere Tage, ohne dass er im Fahrplan steht. Seine Zugnummer verrät: Es ist ein ICE der neuen Baureihe 4, die offiziell erst im Laufe des Jahres unterwegs sein soll. 40 Jahre alte Züge werden ausgetauscht Bei den Stopps in Neudietendorf handele es sich um Abnahmefahrten, teilt ein Sprecher der Deutschen Bahn mit. Der fabrikneue Zug durchlaufe letzte Tests, bevor er in den Fahrzeugbestand der DB Fernverkehr, ein Tochterunternehmens der Deutschen Bahn, aufgenommen werde. In Neudietendorf steht der Geisterzug, um keine Gleise am Erfurter Hauptbahnhof zu belegen, heißt es weiter. Die ICE 4 gehören dieses Jahr zu den großen Änderungen im Fernverkehr der Bahn. Mit den Schnellzügen soll das Reisen komfortabler werden. Denn die Wagen der 4er-Baureihe sollen bis zu 40 Jahre alte Intercity-Züge ersetzen. So sollen auf einigen Intercity-Strecken demnächst auch ICEs fahren. Bereits seit 2017 ist eine zwölfteilige ICE-4-Variante in Betrieb. Der neue Zugtyp soll sieben Wagen haben. Mehr Platz für Sitzplätze und Fahrradmitnahme Im ICE 4 soll zudem mehr Platz für Sitzplätze sein und die Fahrradmitnahme wird ermöglicht. Das gibt es zum kleineren Preis. Denn auf die Tickets entfallen statt bisher 19 Prozent nur noch sieben Prozent Mehrwertsteuer. Allerdings gilt das für Strecken ab 50 Kilometer. Wer sein Rad auf eine Bahnreise nehmen will, muss vorab reservieren. Wer von Gotha aus über Erfurt in Richtung Berlin fährt, ist ab 2020 flexibler. Auf der Strecke gibt es nun täglich sieben zusätzliche Fahrten und auch in Richtung München verkürzt die Deutsche Bahn den Takt. Das könnte Sie auch interessieren: Deutsche Bahn: Technische Mängel bei neuen Intercity-Zügen

