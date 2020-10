„Selig, die Frieden stiften – solidarisch für Frieden und Zusammenhalt“ – Unter diesem Leitwort feiern wir an diesem Wochenende in der katholischen Kirche den Weltmissionssonntag. Es ist der Sonntag, der uns einlädt, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen.

Freilich jeder hat seine eigenen Probleme. Auch jedes Land hat seine eigenen Probleme. Und um die müssen wir uns auch kümmern. Doch dies darf uns nicht denken lassen, dass nur wir Probleme haben. Das ist nicht so. Viele Menschen und auch viele Länder haben sogar weit größere Probleme als wir. Und sie sind auf Hilfe angewiesen; auf unsere Hilfe angewiesen.

Der Weltmissionssonntag erinnert uns aber nicht nur an die Probleme, die wir weltweit gemeinsam angehen müssen. So als wäre Hilfe nur eine Einbahnstraße. Das ist sie nicht. Und Sie wissen das. Ist es nicht das Geheimnis eines Geschenkes, dass wir durch das Herschenken nicht ärmer, sondern reicher werden? Und das ist eben nicht nur in der Familie oder unter Freunden so, dass ist auch weltweit so.

Und auch daran erinnert uns der Weltmissionssonntag. Wir sind nicht nur durch unsere Probleme verbunden, sondern auch durch unsere Freude: Durch unsere Freude am Glauben, durch unsere Freude an der Liebe und durch unsere Freude an der Hoffnung.

Glaube, Hoffnung und Liebe – das sind die drei Tugenden, die unser Leben nicht ärmer, sondern reicher machen, wenn wir sie mit einander teilen – im Kleinen wie im Großen. Und wie können wir teilen? Ganz einfach: Indem wir von der Glaubensfreude der Menschen in Afrika anstecken lassen, indem wir uns gegenseitig in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft stärken und indem wir in der Liebe verbunden bleiben, die dem anderen das zukommen lässt, was er braucht.

Mehr Informationen zu den Aufgaben und Projekten des Hilfswerkes missio gibt es unter www.missio-hilft.de.

Wigbert Scholle ist Pfarrer der katholischen Kirchgemeinde St. Bonifacius in Gotha