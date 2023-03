Gelbwesten setzen sich für Umweltschutz ein

Gotha. Auftakt zum Frühjahrsputz in Gotha. Mitglieder der katholischen Kirchgemeinde sammeln im Viertel Moßlerstraße Müll ein

Das Wort Gelbwesten bekommt in Gotha eine neue Bedeutung. Statt als Zeichen des Protests wie in Frankreich steht „Bewahrung der Schöpfung“ auf der Rückseite gelber Westen geschrieben. Etwa 30 Kinder und Erwachsene der katholischen Kirchgemeinde St. Bonifatius Gotha tragen sie, als sie am Samstagvormittag um das Gemeindezentrum, auf Parkplätzen, Gehwegen, Rabatten von Moßler-, Lenaustraße und Schützenallee sowie auf dem Spielplatz Müll auflesen. Sie eröffnen damit den Frühjahrsputz in Gotha.

„Es ist unser Auftrag als Christen, uns für die Bewahrung der Schöpfung einzusetzen“, sagt Gemeindereferentin Olivia Schäfer. Mit Kindern des Erstkommunionkurses sowie Evelin Hafemann sammelt sie um den Plattenbau neben dem Altstadtforum lauter Unrat ein. Sogar leere Motoröldosen und vergammelte Klamotten tragen sie zusammen.. „Wir wollen es nicht bei der Krippe mit Müll belassen, sondern ein Zeichen setzen“, verweist Evelin Hafemann an die Krippengestaltung zu Weihnachten 2022 bei Bonifatius.

Auf den gelben Westen der Müllsammler der Katholischen Kirchgemeinde St. Bonifatius Gotha steht „Bewahrung der Schöpfung“, zeigt Lili. Foto: Wieland Fischer

Olivia Schäfer ist erstaunt, mit welcher Begeisterung die Kinder agieren. Das Hantieren mit den Kneifzangen trägt seinen Teil dazu bei. So füllt sich Sack um Sack. Die Gerätschaften hat die Stadt zur Verfügung, die vollen Müllsäcke holt die Stadtwirtschaft ab.

Am Mittwoch, 29. April setzen Mitarbeiter der Stadtverwaltung den Frühjahrsputz in und um Gotha fort. Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) hat Bürger, Unternehmen und Gewerbetreibende aufgerufen, die Stadt vom Winterdreck zu befreien. Das Diakoniewerk Gotha will sich beteiligen. In den Ortsteilen Siebleben und Boilstädt sollen im Laufe des Frühjahres weitere Arbeitseinsätze folgen.