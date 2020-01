Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gemälde in Gotha bis abends zu sehen

Die Sonderausstellung „Sie sind zurück!“ mit den vor 40 Jahren aus Gotha geraubten und nun zurückgekehrten fünf Gemälden Alter Meister zieht viele Besucher an. Das teilte die Stiftung Schloss Friedenstein mit. Deshalb werden die Öffnungszeiten verlängert.

Bereits an den ersten beiden Tagen kamen über 1200 Besucher ins Herzogliche Museum, um sich die Rückkehrer in der Sonderpräsentation „Sie sind zurück!“ anzusehen. Auch über das Telefon erreichten viele Nachfragen die Stiftung. Um so vielen Menschen wie möglich einen Blick auf die fünf Gemälde zu ermöglichen, wurden die Öffnungszeiten zum Wochenende angepasst: Das Herzogliche Museum öffnet am Freitag zusätzlich bis 20 Uhr, am Samstag und Sonntag bis 18 Uhr.

Die fünf Gemälde, die seit dem Kunstraub 1979 vermisst waren, sind nach 40 Jahren zurück nach Gotha gekehrt. Seit Montag, 20. Januar, kann die Öffentlichkeit die Rückkehrer im Herzoglichen Museum im Rahmen der Sonderpräsentation „Sie sind zurück“ besichtigen. Noch bis Sonntag, 26. Januar, sind die Gemälde täglich zu sehen. In diesem Zeitraum werden zusätzlich Führungen zur kunsthistorischen Bedeutung der Werke angeboten sowie ein Vortrag des Gothaer Oberbürgermeisters Knut Kreuch (SPD), der maßgeblich an der Rückkehr der Gemälde mitgewirkt hatte, der Freitagabend um 19 Uhr beginnt.

Freitag 10 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag 10 bis 18 Uhr