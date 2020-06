Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gemälde-Versteigerung führt zu Spende für Frauenhaus Gotha

Am 8. Juli wird in Friedrichroda in der Hauptstraße 26 eine Spende in Höhe von 450 Euro für das Frauenhaus Gotha übergeben. Sie bezieht sich auf Phillip Grüßners Werk „Ausbruch“. Das Gemälde sollte versteigert werden. Es wurde jedoch von einem Mann gekauft, der selbst im Kindesalter Misshandlungen ausgesetzt war.

