Gemeinschaftsschule feiert drei Ereignisse in einem Fest

Kein Parkplatz rund um die Bufleber Straße 13 mehr frei, Bratwurstduft auf dem Schulhof und flotte Fanfaren-Klänge, die aus dem Aula- und Speiseraum-Anbau der Staatlichen Gemeinschaftsschule Gotha erklingen. Da musste am späten Freitagnachmittag, 6. Dezember, etwas Besonders los sein.

Die Schule, die seit dem Sommer den Status einer Gemeinschaftsschule hat und früher eine Regelschule war, feierte ihre Gründung als solche. Zugleich war ein Tag der offenen Tür mit Informationen über den Unterricht und Freizeitangebote angekündigt, der vor allem von den Eltern jetziger Grundschüler wahrgenommen wurde. Und da die Schulgemeinschaft einmal so viele Menschen im Haus und im Gelände herum erwartet hatte, gab es außerdem noch den Weihnachtsmarkt.

Samantha-Avril Matzke und Nina Hofmann (rechts) aus der Klasse 8 b beim Kakao-Verkauf. Foto: Peter Riecke

Auf fast allen Fluren boten die Schulkinder von der fünften Klasse an Selbstgebasteltes, Selbstgekochtes und Selbstgebackenes an. Der Erlös geht in diesem Jahr an das Kinderhospiz Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz. Reges Interesse fanden auch die Informationsangebote in den Fachkabinetten. So zeigte Klaus Rennert, langjähriger stellvertretender Schulleiter und Physiklehrer mit dem cartesischen Taucher, bei ihm ein kleiner Teufel in einer durchsichtigen Wasserflasche aus weichem Plast, wie Druckverhältnisse des Luft auf den Auftrieb wirken. Im Biologie-Kabinett standen die Schulkinder selbst bereit, interessierten Besuchern anhand von Tier-Modellen und Präparaten zu erklären, was sie schon wissen.

Eröffnet wurde die Gründungsfeier vom Gothaer Fanfaren- und Showorchester unter Leitung von Peter Sobieraj, der selbst einmal Schüler der einstigen Regelschule war. Dann erläuterte Schulleiter Dietmar Stellmacher den Werdegang der Schule. Dabei konnte er darauf verweisen, dass die frühe berufliche Orientierung als ein Profilierung schon seit zwanzig Jahren ein Merkmal der Schule ist. Passend dazu gab es Berufsberatung durch Mitarbeiterinnen der Arbeitsagentur auch am Tag der offenen Tür im Computerkabinett.

Klaus Rennert, langjähriger Stellvertreter des Schulleiters und Physiklehrer, führt einen kartesischen Taucher und damit physikalische Gesetze um Druck, Luftvolumen und Auftrieb vor. Foto: Peter Riecke

Der Anbau, der als Speisesaal - und Aula genutzt wird, war mit Wandtafeln ausgestattet, die Werdegang und Projektarbeiten in den einzelnen Schuljahren darstellten. Gut zwei Jahre bereitete sich das Lehrer-Kollegium auf den Status Gemeinschaftsschule vor.

Inzwischen wird der Unterricht in den einzelnen Fächern mit differenziertem Anspruch dargeboten, je nachdem, ob die jeweiligen Schüler den Haupt- oder den Realschulabschluss anstreben oder erst in den späteren Schuljahren zum Gymnasium wechseln wollen. Diese Flexibilität sei auch ein Wunsch von Eltern gewesen, berichtet Stellmacher.