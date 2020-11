Geparktes Auto in Friemar beschädigt und geflüchtet

In der vergangenen Nacht wurde die Polizei in Friemar zu einem Unfall mit anschließender Unfallflucht gerufen. Wie die Polizei am Mittwoch berichtet, fuhr ein Unbekannter in der Dr.-Külz-Straße gegen einen geparkten Audi.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 0 3621-781124 mit der Bezugsnummer 0277877/2020 zu melden.

Lkw-Fahrer fährt nach Kollision mit Auto in Ecklingerode einfach weiter

Fußgängerin angefahren und schwer verletzt – Ermittlungen gegen 68-Jährige

Polizei in Heiligenstadt findet Abnehmer für ihre Panzerabwehrkanone

Weitere Blaulichtmeldungen aus Thüringen