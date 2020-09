Gedränge soll es dieses Jahre in Gierstädt an Thüringens größter Apfeltheke nicht geben.

Gierstädt. Ein Stand von 120 Metern am letzten Septemberwochenende.

Das Erntefest in Gierstädt zieht seit Jahren am letzten Septemberwochenende Tausende von Besuchern an. Wegen Corona wird es dieses Jahr mehr als eine Nummer kleiner und ganz anders ausgerichtet, nur als ein Apfelmarkt sein, das teilt Annegret Dornberger von Fahner Obst mit. Auf Grund der Hygieneregeln fällt das Fest drum rum weg – bleibt die Apfeltheke – pur.