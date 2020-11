Durch Dachwig rollt ein Glühwein-Taxi. – Patrick Israel fährt mit einem Traktor und einer rollenden Weihnachtsmarktbude im Schlepptau durch das Fahner-Dorf.

Das Häuschen auf dem Pkw-Anhänger würde eigentlich mit Beginn der Adventszeit in Weimar auf dem Weihnachtsmarkt stehen, sagt Florian Steinbrück von Fahner Frucht. Der Landwirtschaftsbetrieb bringt dann seine heißen Getränke an Mann oder Frau. „Wir wären jetzt in allen namhaften Städten Thüringens vertreten“, sagt Steinbrück. In Dachwig würde am zweiten Advent der Weihnachtsmarkt an der Mühle ausgerichtet – mit großem Zuspruch, wie Ortsansässige sagen.

Das Glühwein-Taxi fährt durch Dachwig. Foto: Wieland Fischer

Doch Corona macht all dem Adventsmarkttreiben 2020 einen Strich durch die Rechnung. Weil Glühwein auf Märkten jetzt nicht stattfinden, spüre Fahner Frucht wachsenden Zuspruch beim Flaschenverkauf, so Steinbrück. Doch nach wie vor sind die Lagerbestände hoch. So habe er die Idee gehabt, durch seinen Ort mit einem Glühwein-Taxi zu fahren, mit gebührendem Abstand den Beginn der Adventszeit zu begehen.

Mundschutz und Handschuhe am Ausschank

Anke Matthäi (links) und Silke Zeilmann am Glühwein-Taxi. Foto: Wieland Fischer

Samstagabend rollt Steinbrück mit Christian Leist und Jens Schwarz an den Zapfhähnen von Haus zu Haus. Mit dieser Aktion solle die Weihnachtszeit ein bisschen versüßt werden. „Die Menschen dürsten regelrecht danach“, stellt Steinbrück fest. Nach eineinhalb Stunden ist der 500-Liter-Tank halbleer. „Wir mussten teilweise die Kreuzung verlassen, weil sich die Leute einfach nicht an die Abstände gehalten haben. Auflauf wollen wir aber nicht produzieren“, sagen die Drei auf dem rollenden Ausschank. Sie tragen Mundschutz und Handschuhe.

Die mobile Variante sei gewählt worden, um die Abstandsregeln einhalten zu können und keine Menschen auf einem Platz zu konzentrieren. Nach den aktuellen Corona-Auflagen des Landkreises sei der „To go“-Verkauf erlaubt. Es sei zu spüren, dass die Menschen sich nach Geselligkeit sehnen. „Sie sind wie ausgehungert“, stellt Florian fest – als ob etwas verschenkt werde. Doch die Glühwein-Ausfahrer bitten um eine Spende.

Geld für Spielsachen und Klettergerüst

„Das ist eine tolle Sache“, finden Anke Matthäi und Silke Zeilmann. Mit weiteren Anwohnern im Einfamilienhausviertel Am Lützer See stehen sie auf der Straße und trinken den Glühwein. Zudem achte bei ihnen jeder auf Abstand, wenn sich Gruppen bilden. Andere treten einzeln vors Haus. Zu allen tuckert das Glühwein-Taxi. Toll daran sei vor allem, dass mit dem Erlös der Kindergarten und die Schule des Dorfes bedacht werden soll, finden Anke Matthäi und Silke Zeilmann.

Patrick Israel fährt den Traktor des Glühweintaxis. Foto: Wieland Fischer

„Wir haben zwei Fördervereine im Ort. Für sie sind die Einnahmen des heutigen Abends bestimmt“, sagt Initiator Steinbrück. Da sei jeder Euro für Spielsachen und Klettergerüst willkommen, weiß er. Fast zu jeder Veranstaltung würden deshalb die beiden Vereine bedacht.

Am Ende der abendlichen Runde kommen rund 1700 Euro in der Spendenbox als Erlös zusammen. Kindergarten und Grundschule sollen davon je die Hälfte erhalten, sagt Steinbrück.

Weil die Aktion eine derartige gute Resonanz erfahren hat, haben er und seine Freunde sich entschlossen, am Samstag vorm dritten Advent, mit dem Glühwein-Taxi noch einmal durch Dachwig zu fahren. In andere Orte werde die Aktion nicht verlagert.