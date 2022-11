Gotha: 250.000 Euro für freie Kita-Träger

Der Awo-Kindergarten „Haus der Marienkinder" in Gotha ist eine von insgesamt acht Kindertagesstätten in freier Trägerschaft.

Gotha. Deshalb erhalten die Betreiber der acht Kindertagesstätten in freier Trägerschaft in Gotha einen finanziellen Zuschuss:

Die freien Träger der acht Kindertagesstätten in Gotha erhalten einen finanziellen Zuschuss von insgesamt knapp 254.000 Euro. Diese Mehrausgaben im aktuellen Haushaltsjahr hat der Stadtrat in der vergangenen Woche einstimmig beschlossen. „Der Zuschuss soll vor allem die höheren Personalkosten der freien Träger decken, die so noch nicht im Haushalt 2022 vorgesehen werden konnten“, sagte Peter Leisner, (SPD) Erste Beigeordneter.