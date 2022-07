Gotha: Ausstellung über Heimerziehung

Die Tanz-Performance „Am Abgrund der Zeit … Einblicke“ hat am Freitag, 1. Juli, um 20 Uhr Premiere

Gotha. Art der Stadt gestaltet Schaukasten vorm Fundament im Kulturhaus Gotha.

Beim Verein Art der Stadt Gotha geht es Schlag auf Schlag. Nach der Premiere des Tanzstücks „Am Abgrund der Zeit“ am Freitag wird Samstag, 2. Juli, 19 Uhr am Eingang zum Fundament (Kulturhaus) der „Schau-Kasten” mit einem Beitrag von Bettina Schünemann aus Gotha eröffnet. Rudi Franke hat dieses Projekt initiiert.

Am Montag, 4. Juli, 10 Uhr beginnt im Fundament-Foyer die Veranstaltungsreihe „DDR-Erbe in der Seele – Wer bin ich?“ mit der Wanderausstellung der Gedenkstätte Geschlossener Jugendwerkhof Torgau. Sie trägt den Titel „Ziel: Umerziehung! Die Geschichte repressiver Heimerziehung der DDR“. Die Ausstellung ist bis zum 14. Juli im zu besichtigen. Bis Dezember sollen Veranstaltungen zu diesem Thema folgen, kündigt Vereinssprecher Bernd Seydel an.

