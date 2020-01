Mit Sägen geht es einem Baum in der Mittwoch der Gothaer Friedrichstraße an den Kragen.

Gotha: Bäume in der Friedrichstraße werden gefällt

In der Friedrichstraße in Gotha sind zwei bäume so beschädigt, dass sie voraussichtlich am Mittwoch, 22. Januar, gefällt werden. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, müssen sie auch aufgrund anstehender Straßenbaumaßnahmen weichen.

Es handle sich um eine Winterlinde im Bereich Friedrichstraße 15 und einen Spitzahorn im Bereich Friedrichstraße 7 auf einem Privatgrundstück. Neue Bäume sollen die gefällten bis spätestens 2021 ersetzen.