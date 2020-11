Gotha: Blumige Grüße zur Weihnachtszeit

Das Thema Gärten spielt im nächsten Jahr eine große Rolle bei der Stiftung Schloss Friedenstein in Gotha. So ist mit Beginn der Bundesgartenschau 2021 in Erfurt eine Ausstellung im Herzoglichen Museum geplant, die sich mit Blumen beschäftigt, die in den herzoglichen Gärten von Herzog Ernst wuchsen. Ulrike Eydinger vom Kupferstichkabinett zeigt ein Blumenbuch von 1655. Der Freundeskreis Kunstsammlungen, hier Vorsitzender Klaus Kleinsteuber, hat Postkarten mit sechs Blumenarten drucken lassen. Das Set gibt es im Museumsshop.