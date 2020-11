Aufgrund der behördlichen Vorgaben hinsichtlich der Corona-Pandemie kann der geplante Sprechtag am 3. Dezember mit dem Thüringer Bürgerbeauftragten Kurt Herzberg nicht stattfinden.

Allerdings haben Bürger die Möglichkeit ihre Anliegen an diesem Tag unter Telefon: 0351/573 113 871 vorzubringen. Dazu können sie einen Termin mit dem Bürgerbeauftragten vereinbaren, der sie dann zurückruft. Zudem können Anliegen per Post (Postfach 90 04 55, 99096 Erfurt), E-Mail (post@buergerbeauftragter-thueringen.de) oder über die Webseite des Bürgerbeauftragten (www.buergerbeauftragter-thueringen.de) vorgetragen werden. Unterlagen, die die Anliegen betreffen, können per Post oder E-Mail übermittelt werden.