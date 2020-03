Die erste Druckfahne über das Buch der Abora IV hält der Experimentalarchäologe Dominique Görlitz in den Händen.

Gotha. In Druck ist derzeit das neue Abora-IV-Buch des Experimentalarchäologen Dominique Görlitz.

Gotha: Geschichte eines Schilfboots als Buch

Die ersten Druckfahnen für das neue Abora-IV-Buch sind über das Band gelaufen. Voller Freude konnte der aus Gotha stammende Experimentalarchäologe Dominique Görlitz die ersten Seiten begutachten.

Die letzten Wochen seien stressig gewesen. Beim Weltbuch-Verlag in Dresden hatte Görlitz die letzten Korrekturen und Verbesserungen mit Verleger Dirk Kohl umsetzen können. Danach gingen die Druckdaten an die Sachsendruck GmbH nach Plauen, wo das neue Abora-IV-Buch gedruckt werden soll. „In Zeiten von Coronavirus & Co. gegen die Widerstände anzukämpfen, war enorm, denn es mussten Lieferketten vom Papierhersteller bis zur Druckfarbe organisiert und bereitgestellt werden, damit wir den Termin einhalten konnten“, berichtet Görlitz, der im vergangenen Jahr mit seinem neuen Schilfboot über das Mittelmeer gesegelt ist.

Mehr als 2,5 Tonnen dünne Pappe wird in wenigen Stunden mit der Geschichte der Abora-IV-Mission bedruckt. Dabei geht es um weit mehr als nur eine Abenteuerfahrt eines Schilfbootes. Vielmehr segelte Görlitz’ Team im vergangenen Sommer eine uralte Handelsroute ab, die vermutlich schon zu Zeiten der Varna-Kultur – also vor mehr als 6000 Jahren – benutzt wurde. Rund 2000 Jahre später erschienen dann die alten Ägypter auf dem Schwarzen Meer, um von dort wertvolle Rohstoffe über die Ägäis bis ins ferne Niltal zu importieren. Diese und viele weitere spannenden Geschichten werden in dem aufwendigen A3-Buch nachzulesen sein.

Doch ehe es verfügbar ist, müssen die Massen bedruckten Kartons noch gefalzt, geklebt und miteinander verbunden werden. Das wird am längsten dauern. Aufgrund des Coronavirus wurde die offizielle Buchpräsentation, die für 7. April geplant war, erst einmal auf unbestimmte Zeit nach hinten verschoben werden müssen. „Bleibt zu hoffen, dass sich die Krise zeitnah beruhigt, damit wir das Buch schnell an die interessierten Lesen ausliefern lassen können“, sagt Dominique Görlitz.