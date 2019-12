Gotha: Heidi und Pippi Langstrumpf auf Briefmarken

Heidi und Pippi – seit Jahrzehnten sind sie die Heldinnen vieler Kinder. Jetzt gehen die Comic-Mädchen auf Briefen und Postkarten auf Reisen. Die Deutsche Post hat ihnen als Teil der Serie „Helden der Kindheit“ Briefmarken gewidmet. Die Motive sind am Donnerstag in Gotha vorgestellt worden.

Dass der erste Heidi-Roman vor 140 Jahren erstmals unter den Weihnachtsbäumen lag, ist einem Gothaer zu verdanken. Friedrich Ernst Perthes verlegte 1879 die Geschichten der Schweizer Autorin Johanna Spyri. Mit einer Ziege ist Heidi nun auf der 60-Cent-Marke zu sehen. Pippi Langstrumpf ist mit ihren Gefährten, dem Affen Herrn Nielson und dem Pferd Kleiner Onkel, auf der 80-Cent-Briefmarke abgebildet. Nach Schweden, dem Heimatland der Schriftstellerin Astrid Lindgren, fühlt sich die Stadt Gotha durch Sibylla von Sachsen-Coburg und Gotha verbunden, die Mutter des schwedischen Königs Carl Gustav.

Auch die passenden Sonderstempel 53113 Bonn und 10117 Berlin zeigen die Figuren: Pippi kommt mit Zöpfen und Sommersprossen daher, während Heidi vom Ziegenpeter und von dem Bernhardiner Wamitz begleitet wird. Ein Sonderstempel für 99867 Gotha zeigt Heidi mit einer Ziege.

Für Briefmarkensammler wurde im Herzoglichen Museum ein Sonderpostamt eingerichtet. Viele Sammler kamen, um sich die Marken sowie Postkarten und Sonderbriefumschläge zu sichern. Unterstützung fand die Stadt beim Briefmarkensammlerverein Gotha 1890. Die Mitglieder hatten zwei Belege gestaltet und boten diese im Museum zum Verkauf an. So gab es eine Postkarte mit einer Federzeichnung Heiner Butterwecks mit dem Herzoglichen Museum, die auf der Rückseite den Buchumschlag der Heidi-Erstausgabe zeigt. Die zweite Postkarte bildet die Gothaer Symbole aus Geschichte, Naturwissenschaft und Technik ab und zeigt auf der Adressseite die Titelseite des Buches.

Am Donnerstag erhielten die Gäste zudem Einblick in ein Kulturprojekt: Im „Heidiseum“ hat Peter Büttner Illustrationen und Originaldokumente zu den Romanen Johanna Spyris zusammengestellt. Die Schau zeigt die Entwicklung von Heidi, wie sie Friedrich Wilhelm Pfeiffer 1880 gezeichnet hat, zu der Darstellung von Yoichi Kotabe für die Anime-Serie, die Ende der 1970er-Jahre erstmals in Deutschland ausgestrahlt wurde. Kindheitserinnerungen weckten zudem die Gäste Andrea L’Arronge, die Pippi in den Filmen synchronisierte, sowie der Komponist der Titelmelodie Christian Bruhn und Brigitte Goetz vom Gesangsduo Gitti und Erika.