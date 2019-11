Gotha Helau: Landkreis startet in die 5. Jahreszeit

Im Landkreis Gotha hat die fünfte Jahreszeit begonnen. Am Montag, um 11.11 Uhr sind in die Rathäuser in Waltershausen, Ohrdruf und Tambach-Dietharz von den närrischen Heerscharen gestürmt worden. In Waltershausen landete die Riege der Karnevalsturner (KTW) gegen die Rathausmannschaft einen klaren 3:0-Sieg.

Lediglich beim Hollywood-Filme-Raten konnte die Verwaltung mithalten. Doch beim Boxerfilm „Rocky“ versetzte Seyfarth gegen Bürgermeister Michael Brychcy (CDU) den entscheidenden Schlag. Der Rathauschef musste den Schlüssel abgeben – wenn die Narren regieren, will er in den Süden fliehen, meint Brychcy.

Die KTW-Truppen haben bis Aschermittwoch, 26. Februar, in Waltershausen das Sagen. Doch sie gehen es gemächlich an. Jugendfasching und Latschenball stehen im Februar an. Als neues Prinzenpaar schwingen jetzt Tabita Leni I. (Wachtmeister-Böhm) und Patrick I. in Waltershausen das Zepter. Als neues Kinderprinzenpaar sitzen Jolin und Armin auf dem Thron.

DDR-Wissen verhilft zum Sieg

„Ohne Fleiß, kein Preis“ hieß es auch in Tambach-Dietharz, als der Präsident des Tambacher Faschingsclubs (TFC), Jens Arnold, ans Büro des Bürgermeisters Marco Schütz (parteilos) klopfte. Passend zum Wende-Jubiläum zwei Tage zuvor hatte Schütz eine Mauer aus Kartons gebaut, die es einzureißen galt, und zwar indem die Narren Quizfragen beantworteten.

Die Antworten konnten nur ehemalige DDR-Bürger wissen, etwa wie man damals ein T-Shirt nannte. Nach jedem richtig beantworteten Fragenblock durften die Funkemariechen die Mauer aus Kartons abbauen, hinter denen der Schlüssel zur Stadt zum Vorschein kam.

Den Schlüssel hielt Kinderprinz Lennox schließlich zum Jubel seiner Vereinskollegen in die Höhe. „161 Tage habe ich meine Ruhe gehabt“, sagt Bürgermeister Marco Schütz. Jetzt geht die närrische Zeit wieder los, und zwar am Samstag, 16. November, mit der Faschingseröffnung im Tambacher Bürgerhaus. Im neuen Jahr, ab dem 25. Januar, folgen die Büttenabende, Faschingsparties und der Kreiskarnevalsumzug in Georgenthal.

Polonaise vor Hunderten Zuschauern

In Ohrdruf hatten sich über 200 Schaulustige auf dem Marktplatz zum Rathaussturm eingefunden. Mit „Roberto dem Großen“ vornweg marschierten dann um 11.11 Uhr Elferrat und Damenballett, Prinzengarde, Funkengarde und Fünkchen auf. Mit dem Schlachtruf „Ohrdrufsch Helau!“ wurde Bürgermeister Stefan Schambach (SPD) heraus gerufen.

Stefan Schambach lieferte sich mit mit Vertretern des Ohrdrufer Carnevals-Verein (OCV) ein Streitgespräch um die Herausgabe des Rathausschlüssels und bot den Narren zunächst den Schlüssel des Bauhofes an. Da wäre viel zu tun, zum Beispiel Laub zu kehren in der Stadt. Die Narren aber brachten unmissverständlich zum Ausdruck, den „Schlüssel zur Macht“ in den Händen halten zu wollen.

Den Schlüssel bekamen sie dann auch in Form eines überdimensionalen Exemplars. Vereinspräsident Alfonds Burandt nutzte die Gelegenheit, auf die Höhepunkte im Karneval hinzuweisen: Mit dem 1. Bütten- und Tanzabend geht es am 8. Februar um 20.11 Uhr in der Goldberghalle los. Der Kartenvorkauf beginne schon am 16. November von 9 bis 12 Uhr in den Vereinsräumen am Schlossplatz 2.