Gotha: Hilfe für Lernende und Firmen zur Fachkräfte-Sicherung

Am 29. Februar endet eine drei Jahre währende Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, zum Teil finanziert durch den Europäischen Sozialfonds (ESF), an dem sich auch der in Gotha beheimatete Firmenausbildungsverbund (FAV) beteiligte. Heiko Schüler, Geschäftsführer der gleichnamigen gemeinnützigen Servicegesellschaft, zieht gemeinsam mit seinen Mitarbeitern Bilanz.

Heiko Schüler, Geschäftsführer der FAV Service gGmbH, erörterte kürzlich neue Konzepte, Fachkräfte durch internationale Zusammenarbeit zu gewinnen. Foto: Peter Riecke

Das Projekt hat den Namen „Jobstarter plus: Mittelthüringer Initiative für Ausbildung – Ausbildung in Klein- und Kleinstunternehmen stärken“ und richtete sich an Unternehmen mit maximal fünfzig Mitarbeitern. Es galt, sie für die Ausbildung des eigenen Fachkräftenachwuchses zu gewinnen. Es gab vor vier Jahren 312 Bewerbungen bundesweit, 16 Projekte wurden letztlich angenommen. Das der verhältnismäßig kleine Gothaer FAV dabei sei, habe ihn besonders gefreut, unterstrich Schüler.

Programm anpassen für Firmen, die keine Lehrlinge finden

Die Intention des Fördermittel-Gebers sei gewesen, solche Unternehmen bei der Ausbildung zu unterstützen, die bisher nicht oder seit fünf Jahren nicht mehr ausgebildet haben. Das träfe aber nicht die Situation in Thüringen, erinnert sich Schüler.

Hier gibt es kleine Firmen, die schon immer ausbilden, aber jetzt keine Lehrlinge mehr bekommen. Diese mit einbeziehen zu dürfen, sei gelungen. Die konkrete Bilanz vorzustellen überließ er Katharina Leistner, Mitarbeiterin für Bildungskoordination und Unternehmensservice. Leistner nennt unter den Herausforderungen das Besetzen der Ausbildungsplätze in den kleinen Unternehmen an erster Stelle.

In Klein- und Kleinstunternehmen (KKU) sei eher das Allround-Talent gefragt. Die wachsenden Anforderungen sind oft im Widerspruch mit vorhandenen Qualifikationen, formuliert Katharina Leistner ein weiteres Problem diplomatisch. Regional seien mitunter fehlende Angebote im öffentlichen Personennahverkehr und Unkenntnis über die Ausbildungsangebote der KKU ein Problem.

160 Jugendliche in Ausbildung gebracht

Dennoch konnten letztlich in der Projektlaufzeit 160 Jugendliche in die Ausbildung in KKU vermittelt werden. Hilfreich war dabei unter anderem eine traditionelle Form. Es hatte sich herausgestellt, dass viele kleine Firmen noch nicht verschriftlicht hatten, wen sie eigentlich genau suchen. Deshalb wurden im Rahmen des Projektes für sie Ausbildungs-Handzettel gestaltet und in Auflagen zwischen 500 und 1000 Stück gedruckt.

Auch wenn nicht alle Zielzahlen vollständig erreicht wurden, ist man beim FAV dennoch zufrieden mit schon jetzt absehbaren Ergebnis. Das Projekt lief in den Städten Erfurt und Weimar und in den Landkreisen Gotha, „Jobstarter Plus“ ist nun zu Ende. Die FAV Service gGmbH verfolgt weiter das Ziel der Fachkräftesicherung mit diversen Projekten von der überbetrieblichen Ergänzungsausbildung bis zur individuellen Begleitung in der Ausbildung mit Mentoren. Inzwischen wird unter dem Titel „Förderung der beruflichen Integration ausländischer Fach- und Arbeitskräfte“ gemeinsam mit den Thüringer Wirtschaftskammern viel getan.

Ein nächster Schritt ist, Fachkräfte im Ausland zu gewinnen. Hilfreich ist dabei der gute Ruf, den die duale Ausbildung mit ihrem Wechsel von Schule und Praxis über die Grenzen hinweg genießt. Projekte gibt es mit Regionen in China, in Vietnam, in der Ukraine, in Aserbaid-schan und in der Türkei.