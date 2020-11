Am Mittwoch werden in Gotha wieder Bäume gepflanzt, wofür Bürger mit ihren Spenden gesorgt haben. Doch neben der Aktion „Bäume für Gotha“ hat die Stadtverwaltung ein weiteres Vorhaben, für das um finanzielle Hilfe gebeten wird: Blühstreifen an den Ortseingangsstraßen sollen im nächsten Jahr angelegt werden (wir berichteten).

„Inzwischen sind etwa 500 Euro an Spenden dafür eingegangen“, sagt Maik Märtin, Pressesprecher im Rathaus, auf Nachfrage. 2300 Euro seien notwendig, um das Projekt realisieren zu können. Landwirte wurden gebeten, das Vorhaben umzusetzen und hätten positiv reagiert. „Sie stellen dafür Flächen zur Verfügung. Wir bitten unsere Bürger um Spenden, damit das Saatgut und die Arbeit der Landwirte finanziert werden können“, erklärt Märtin.

Geplant sei, einjährige Blühstreifen anzulegen. Die Aussaat in den ersten Flächen soll im Frühjahr beginnen. „Obwohl die Landwirte durch die veränderte Nutzung der Ackerfläche als Blühstreifen Einnahmeverluste haben, sind sie bereit, einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten“, freut es den Gothaer Oberbürgermeister, Knut Kreuch (SPD). So könne mehr Lebensraum für Insekten geschaffen werden, was wiederum helfe, den Beschluss des Stadtrates umzusetzen, eine bienenfreundliche Stadt zu werden.

Blühstreifen sind in den vergangenen Jahren bereits vermehrt an Feldrändern zu beobachten gewesen. Sie werden von Landwirtschaftsbetrieben zusammen mit Fördermittelgebern realisiert und sind notwendig, weil der Insektenwelt durch weniger Pflanzen Nahrung verloren gegangen ist. Gotha setze aber nicht nur auf die Blühstreifen an den Einfallstraßen, sondern mähe städtische Flächen nicht mehr so häufig. Auch im kommenden Jahr werde die Pflege weiter extensiviert, um mehr Lebensraum für Insekten zu schaffen.

Spenden können auf folgendes Konto der Stadtverwaltung eingezahlt werden: Kreissparkasse Gotha; BIC: HELADEF1GTH; IBAN: DE91 8205 2020 0750 1001 50; Zahlungsgrund: Spende Blühstreifen VW 249