Gotha: Jede Woche Beschwerden wegen des Bahnhof

Die Frage nach der Sanierung des Bahnhofsgebäudes und zur dortigen Parkplatzsituation kommt in Gotha zu einer Bürgerversammlung so sicher wie das Amen in der Kirche. So auch am Dienstagabend, als knapp 30 Gäste zur Einwohnerversammlung in die Stadthalle gekommen waren. – Wegen der Corona-Pandemie hatte die Stadtverwaltung die jährliche Einwohnerversammlung für die Stadt und ihre Ortsteile als eine Zusammenkunft für alle anberaumt. – Wie die Jahre zuvor ist bei dem Thema Bahnhof der Ärger darum noch nicht vom Tisch, wie Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) einräumte: „Es ist ein böses Kapitel.“

Bis zu 7000 Menschen steigen in Gotha täglich ein, aus oder um Die Stadt Gotha habe jüngst eine Studie des Thüringer Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft zur Vernetzung des Verkehrsknotens Gotha erhalten, wie die Residenzstadt noch besser an das überregionale Netz angebunden werden könne. Die Analyse solle mit dazu beitragen, dort Parkplätze zu schaffen. Täglich steigen zwischen 5000 bis 7000 Menschen dort ein, aus oder um. Das belege den Stellenwert des Bahnhofs Gotha. Andererseits ist Gothas Rathauschef darüber verwundert, dass Bahnhöfe in Nordhausen und Jena-Zwätzen nun mit Bundesmitteln saniert werden sollen, obwohl dort kein ICE halte. Gotha hingegen liegt an der ICE-Strecke Frankfurt/Main – Erfurt. Jede Woche gebe es wegen des Zustands des Bahnhofs irgendwelche Beschwerden. Die Krux dabei: Ein Großteil des Areals, etwa 6000 Quadratmeter, befindet sich in Privatbesitz. Mit den 800 Quadratmetern, die der Stadt dort gehören, lasse sich kein Parkplatz bauen. Mit dem Eigentümer in Berlin komme die Stadt aber auf keinen gemeinsamen Nenner. Sie habe mehrmals versucht, ihm Austauschflächen in Gotha anzubieten, das ohne Erfolg, berichtet Kreuch. Vor gut einem Jahr hatten noch die Stadt, Deutsche Bahn und der private Besitzer des Bahnhofsgebäudes und umliegender Flächen gemeinsam eine erste Zielvorgabe zur Umgestaltung des Areals erarbeitet. Allein könne die Stadt das nicht. Momentan werde über weitere Möglichkeiten verhandelt. Kreuch spricht von einer „Erpressersituation“. Keine Bewegung bezüglich der Sanierung der Toiletten Der Eigentümer spreche von einem luxuriösen Gebäude inmitten der Stadt. Davon könne keine Rede sein, so der OB. Das Untergeschoss befinde sich in einem heruntergekommenen Zustand. Auch das angrenzende Gebäude sei desolat. Selbst hinsichtlich Sanierung der Toiletten und des Aufenthaltsraums gebe es keine Bewegung. Sogar an Schließfächern fehle es. Die Folge: Durchreisende ziehen mit Koffern durch die Stadt, wenn sie ein paar Stunden Aufenthalt in Gotha haben. Auch mit der Deutschen Bahn gebe es bislang kein Übereinkommen. Bei Anrufen bei der DB-Immobilien-Verwaltung für Mitteldeutschland in Leipzig fühle er sich wie „der letzter Trottel“, wie Kreuch sagt. Er sei schon fast so weit gewesen, im Stadtrat 100.000 Euro zur Verschönerung des Bahnhofsgebäudes zu beantragen. Aber er lehne es ab, Steuermittel für private Gebäude einzusetzen. Ohnehin sei es mit einem neuen Anstrich des Bahnhofs nicht getan. Dessen trauriges Bild werde noch verstärkt, wenn die Friedrichstraße komplett neu hergerichtet sei. Dann bilde das Gebäude den abschreckenden Start- und Zielpunkt der Magistrale.