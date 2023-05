Gotha: Klangerlebnis mit der Duduk

In Gotha gibt es viel zu entdecken - die Margarethenkirche auf dem Neumarkt zum Beispiel, in der auch Konzerte erklingen.

Gotha. In der Margarethenkirche wird am 31. Mai der Orgelzyklus eröffnet.

Der Gothaer Orgelzyklus wird in diesem Jahr am Mittwoch, dem 31. Mai, um 19.30 Uhr in der Margarethenkirche mit einem einmaligen Klangerlebnis eröffnet. Das kündigt die Kirchengemeinde an. Zu Gast ist neben dem Gothaer Organisten Jens Goldhardt der Berliner Musiker Sören Birke. Er gehört in Deutschland zu den Experten, die es beherrschen, die Duduk zu spielen. Dies ist das armenische Volksinstrument, gefertigt aus dem Holz des Aprikosenbaumes und berührend durch seinen sehnsuchtsvoll-bezaubernden Klang.

Dem ersten gemeinsamen Konzert der beiden Musiker liegt die Frage zugrunde, ob es der Duduk mit ihrem heilenden Klang gelingen kann, die traditionelle Kirchenorgel ins Paradies zurück zu führen. Dabei nutzt Sören Birke neben dem armenischen Blasinstrument auch die Mundharmonika und Klangeffekte, um bei den Hörern Fantasie, innere Bilder und meditative innere Ruhe entstehen zu lassen.

Geplant ist ein Konzertprogramm, das nicht aus verschiedenen Einzelkompositionen zusammengesetzt ist, sondern in kreativer Kontinuität auf einer durchgängigen Improvisation beruht.

Eintrittskarten online im Vorverkauf über www.ticketshop-thueringen.de und an der Abendkasse.