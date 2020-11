Die für Montag, 23. November, geplante Veranstaltung „Neues aus dem Landtag“ des Abgeordneten Sascha Bilay (Linke), fällt aus. In diesem Rahmen sollte über Ergebnisse der vergangenen Sitzungstage berichtet werden. Darüber informiert das Büro das Abgeordneten nun telefonisch oder per E-Mail. Sobald sich die Lage bessere, sollen auch wieder persönliche Begegnungen möglich sein, so Bilay.

Das Büro des Abgeordneten ist erreichbar unter Telefon: 03621/738 63 96 oder buero-gotha@sascha-bilay.de.