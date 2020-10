Gotha: Letzte Besucher in im Zelt

An diesem Wochenende baut der Moskauer Circus sein Zelt in der Parkstraße in Gotha auf.

Wenn am Sonntag das Licht in der Manege des Moskauer Circus ausgeht, dann bleibt es für lange Zeit dunkel. Das Gastspiel in Gotha wird das letzte in diesem Jahr sein. Die wirtschaftlich so wichtigen Weihnachtsengagements sind fast alle abgesagt und auch 2021 müssen sich die Artisten gedulden, glaubt Michael Wagner, Pressesprecher des Moskauer Circus: „Ich rechne damit, dass die Vorstellungen erst im April oder Mai wieder starten.“