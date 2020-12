Gotha: Mitglieder des Stadtrates spenden für Tafel

Sachspenden wie Kaffee, verschiedene Sorten Schokolade für Kinder und Erwachsene und andere Produkte übergaben am Montag Mitglieder der Fraktion der Linkspartei im Gothaer Stadtrat (im Bild Bernd Fundheller) an Bärbel Henze, die Leiterin der Gothaer Tafel.

Sachspenden wie Kaffee, verschiedene Sorten Schokolade für Kinder und Erwachsene und andere Lebensmittel sowie Hygieneartikel von Taschentüchern und Windeln bis zu Duschbad und Handcreme übergaben am Montagvormittag Mitglieder der Fraktion der Linkspartei im Gothaer Stadtrat (im Bild Fraktionsvorsitzender Bernd Fundheller) an Bärbel Henze, die langjährige Leiterin der Gothaer Tafel im Parteibüro in der Blumenbachstraße. Die Tafel hat in der Erfurter Landstraße 4 ihre Räume und ihre Ausgabestelle. Der Wert der Spenden betrug rund 100 Euro.