Gotha: Parkhaus bekommt zweite Zufahrt

Gotha. Baugesellschaft Gotha will nächstes Jahr umbauen.

Im nächsten Jahr will die Baugesellschaft Gotha (BGG) das Parkhaus an der Gartenstraße umbauen, das sich in ihrem Besitz befindet. „Es gibt bisher eine Zufahrt sowohl für einfahrende als auch für ausfahrende Autos. Wir wollen das trennen. Künftig soll es eine separate Einfahrt und eine extra Ausfahrt geben. Das macht das Parkhaus besser nutzbar und attraktiver“, sagt Christine Grund, Geschäftsführerin der BGG, zu den Plänen.