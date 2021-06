Gotha präsentiert sich zur Bundesgartenschau Erfurt

Gotha. Buga-Themenwoche rückt die frühere herzogliche Residenzstadt in den Fokus. Mit Parks, einer Gartenstadt, Fischspeisen und Ananasfrüchten.

Anlässlich der Buga-Woche der Außenstandorte präsentiert sich Gotha vom 15. bis 19. Juni im Ega-Park und auf dem Petersberg in Erfurt. Die Stadt ist mit Wasserkunst, Herzoglichem Park und Orangerie einer von 25 Außenstandorten. Am Dienstag, 14 und 15.30 Uhr, machen die Besucher auf dem Petersberg einen Abstecher in die Gartenstadtsiedlung Schmaler Rain. Am Mittwoch, 15 Uhr, gibt Christian Lange, Chefkoch des Gothaer Hotels „Der Lindenhof“ Einblicke in die regionale Küche. Am Donnerstag, 15 und 17 Uhr, beginnen Vorträge in der Bildungsbox zur „Ananas – Die königliche Frucht in Gotha“.

Am Freitag, 14, 15 und 16 Uhr, nimmt Eleonore Voll in ihrer Rolle als Herzogin Karoline Amalie die Besucher mit auf Zeitreise. Parallel zeigt 15 Uhr in der Gartenküche Christian Lange die Verwendung von Fisch aus regionaler Zucht und heimischen Gewässern. Die Themenwoche wird 16 Uhr in der Bildungsbox mit einem visuellen Gotha-Spaziergang abgerundet.

Zum krönenden Abschluss spielen am Samstag, 12.30 und 14.15 Uhr, im Rosencafé des Ega-Parks Kantor Jens Goldhardt, Alexej Barchevitch (1. Konzertmeister) und Michael Hochreither (Solocellist der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach).